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Москвича задержали после поджога полицейской машины - РИА Новости, 18.12.2024
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19:08 18.12.2024 (обновлено: 19:45 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/podzhog-1989986314.html
Москвича задержали после поджога полицейской машины
Москвича задержали после поджога полицейской машины - РИА Новости, 18.12.2024
Москвича задержали после поджога полицейской машины
Полиция задержала москвича, подозреваемого в поджоге служебной машины с помощью легковоспламеняющейся жидкости, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T19:08:00+03:00
2024-12-18T19:45:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Полиция задержала москвича, подозреваемого в поджоге служебной машины с помощью легковоспламеняющейся жидкости, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. По предварительным данным, инцидент произошел в среду на улице Брусилова в Москве."Принятыми полицейскими мерами злоумышленник 2003 года рождения — уроженец и житель Москвы — задержан на месте, возгорание ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет", — заявили в ведомстве.Уточняется, что злоумышленник действовал по указанию третьих лиц, которые связывались с ним по телефону. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20241218/peterburg-1989976308.html
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Москвича задержали после поджога полицейской машины

МВД: жителя Москвы задержали за поджог полицейской машины с помощью ЛВЖ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Полиция задержала москвича, подозреваемого в поджоге служебной машины с помощью легковоспламеняющейся жидкости, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
По предварительным данным, инцидент произошел в среду на улице Брусилова в Москве.
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"Принятыми полицейскими мерами злоумышленник 2003 года рождения — уроженец и житель Москвы — задержан на месте, возгорание ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет", — заявили в ведомстве.
Уточняется, что злоумышленник действовал по указанию третьих лиц, которые связывались с ним по телефону.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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