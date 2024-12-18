https://ria.ru/20241218/podzhog-1989986314.html

Москвича задержали после поджога полицейской машины

Москвича задержали после поджога полицейской машины - РИА Новости, 18.12.2024

Москвича задержали после поджога полицейской машины

Полиция задержала москвича, подозреваемого в поджоге служебной машины с помощью легковоспламеняющейся жидкости, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T19:08:00+03:00

2024-12-18T19:08:00+03:00

2024-12-18T19:45:00+03:00

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Полиция задержала москвича, подозреваемого в поджоге служебной машины с помощью легковоспламеняющейся жидкости, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. По предварительным данным, инцидент произошел в среду на улице Брусилова в Москве."Принятыми полицейскими мерами злоумышленник 2003 года рождения — уроженец и житель Москвы — задержан на месте, возгорание ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет", — заявили в ведомстве.Уточняется, что злоумышленник действовал по указанию третьих лиц, которые связывались с ним по телефону. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20241218/peterburg-1989976308.html

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москва

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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия