https://ria.ru/20241218/podarok-1990002189.html
Дочь бойца СВО получила подарок после звонка мамы на прямую линию Путина
Дочь бойца СВО получила подарок после звонка мамы на прямую линию Путина - РИА Новости, 18.12.2024
Дочь бойца СВО получила подарок после звонка мамы на прямую линию Путина
Дочь участника СВО получила принадлежности для творчества, куклу и экскурсию в Москва-Сити после звонка ее матери в колл-центр программы "Итоги года с... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T21:05:00+03:00
2024-12-18T21:05:00+03:00
2024-12-18T21:05:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Дочь участника СВО получила принадлежности для творчества, куклу и экскурсию в Москва-Сити после звонка ее матери в колл-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным", сообщили в пресс-службе Народного фронта. Жительница Москвы обратилась на прямую линию Путина и рассказала, что она уже третий год подряд не может получить новогодний подарок для своей дочери. На просьбу женщины откликнулся Народный фронт. "Для уточнения информации Ольге позвонил ветеран СВО Александр, который ранее принял от нее звонок. Из разговора стало известно, что муж заявительницы был мобилизован в Волгоградской области и стоит на учете в волгоградском комиссариате. Из-за этого Ольга испытывает трудности с получением мер соцподдержки и, в частности, не может получить новогодний подарок для дочери Ульяны. Обращения в Центр поддержки ветеранов СВО результата не дали. Муж Ольги сейчас зарегистрирован в Москве. Он продолжает служить, хоть и получил ранение", - говорится в сообщении. В результате волонтеры Народного фронта купили девочке принадлежности для творчества и куклу, а также организовали экскурсию на самую высокую смотровую площадку Европы - в небоскребе Москва-Сити, а после в музей мороженого. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень 19 декабря по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.
https://ria.ru/20241218/putin-1989999382.html
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общество, москва, волгоградская область, европа, владимир путин
Общество, Москва, Волгоградская область, Европа, Владимир Путин
Дочь бойца СВО получила подарок после звонка мамы на прямую линию Путина
Дочь бойца СВО получила в подарок экскурсию после звонка на прямую линию Путина