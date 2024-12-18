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Семьям участников СВО из Ярославской области отправилась "Машина чудес"

Семьям участников СВО из Ярославской области отправилась "Машина чудес" - РИА Новости, 18.12.2024

Семьям участников СВО из Ярославской области отправилась "Машина чудес"

Семьям участников СВО из Ярославской области отправилась новогодняя "Машина чудес" с подарками по инициативе помощника президента РФ Дмитрия Миронова, сообщили... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T19:17:00+03:00

2024-12-18T19:17:00+03:00

2024-12-18T19:17:00+03:00

надежные люди

россия

ярославская область

дмитрий миронов

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Семьям участников СВО из Ярославской области отправилась новогодняя "Машина чудес" с подарками по инициативе помощника президента РФ Дмитрия Миронова, сообщили в его пресс-службе. "По инициативе помощника президента РФ Дмитрия Миронова была организована акция "Машина чудес". Она направлена на поддержку семей участников СВО, многодетных, а также тех, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении. Отмечается, что каждой семье направлены подарки и личное поздравительное письмо от помощника президента РФ. "Семьи получат в подарок холодильники, телевизоры, стиральные и сушильные машины, ноутбуки и планшеты для учебы, духовки и кухонные комбайны", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241218/svo-1989910104.html

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ярославская область

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россия, ярославская область, дмитрий миронов