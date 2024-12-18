https://ria.ru/20241218/petrov-1989953877.html
Александр Петров станет отцом
Александр Петров станет отцом - РИА Новости, 18.12.2024
Александр Петров станет отцом
Актер театра и кино Александр Петров сообщил, что станет отцом, вместе с супругой Викторией Антоновой он поделился фотографией, на которой видно, что девушка... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:54:00+03:00
2024-12-18T16:54:00+03:00
2024-12-18T16:54:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Актер театра и кино Александр Петров сообщил, что станет отцом, вместе с супругой Викторией Антоновой он поделился фотографией, на которой видно, что девушка беременна. На фотографии, опубликованной в аккаунтах пары в соцсети Instagram*, запечатлен момент, когда Петров обнимает супругу, положив руки на ее округлившийся живот. "Ждем тебя", - подписали они фото.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
https://rsport.ria.ru/20241203/nkhl-1987013810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр петров (актер), новости культуры, кино и сериалы
Шоубиз, Россия, Александр Петров (актер), Новости культуры, Кино и сериалы
Александр Петров станет отцом
Актер Александр Петров поделился в соцсетях фото с беременной женой