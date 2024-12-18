Рейтинг@Mail.ru
Александр Петров станет отцом - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:54 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/petrov-1989953877.html
Александр Петров станет отцом
Александр Петров станет отцом - РИА Новости, 18.12.2024
Александр Петров станет отцом
Актер театра и кино Александр Петров сообщил, что станет отцом, вместе с супругой Викторией Антоновой он поделился фотографией, на которой видно, что девушка... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:54:00+03:00
2024-12-18T16:54:00+03:00
шоубиз
россия
александр петров (актер)
новости культуры
кино и сериалы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583609923_0:389:2947:2047_1920x0_80_0_0_903c686599a31e98e6fa50c5c9089067.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Актер театра и кино Александр Петров сообщил, что станет отцом, вместе с супругой Викторией Антоновой он поделился фотографией, на которой видно, что девушка беременна. На фотографии, опубликованной в аккаунтах пары в соцсети Instagram*, запечатлен момент, когда Петров обнимает супругу, положив руки на ее округлившийся живот. "Ждем тебя", - подписали они фото.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
https://rsport.ria.ru/20241203/nkhl-1987013810.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583609923_11:0:2740:2047_1920x0_80_0_0_4341b4bfe5d1cfbdcdd3cdcd4ae04ca5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр петров (актер), новости культуры, кино и сериалы
Шоубиз, Россия, Александр Петров (актер), Новости культуры, Кино и сериалы
Александр Петров станет отцом

Актер Александр Петров поделился в соцсетях фото с беременной женой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Александр Петров
Актер Александр Петров - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Актер театра и кино Александр Петров сообщил, что станет отцом, вместе с супругой Викторией Антоновой он поделился фотографией, на которой видно, что девушка беременна.
На фотографии, опубликованной в аккаунтах пары в соцсети Instagram*, запечатлен момент, когда Петров обнимает супругу, положив руки на ее округлившийся живот.
"Ждем тебя", - подписали они фото.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Бобровский пропустит два матча из-за рождения ребенка
3 декабря, 09:00
 
ШоубизРоссияАлександр Петров (актер)Новости культурыКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала