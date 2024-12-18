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В Петербурге женщина оставила новорожденного ребенка в ТЦ - РИА Новости, 18.12.2024
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15:22 18.12.2024 (обновлено: 16:03 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/peterburg-1989928839.html
В Петербурге женщина оставила новорожденного ребенка в ТЦ
В Петербурге женщина оставила новорожденного ребенка в ТЦ - РИА Новости, 18.12.2024
В Петербурге женщина оставила новорожденного ребенка в ТЦ
Жительница Санкт-Петербурга оставила своего новорожденного ребенка в одном из торговых центров Невского района, организована проверка, сообщил городской главк... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:22:00+03:00
2024-12-18T16:03:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга оставила своего новорожденного ребенка в одном из торговых центров Невского района, организована проверка, сообщил городской главк СК РФ в Telegram-канале. "В Главное следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу поступило сообщение о том, что в одном из торговых центов Невского района города Санкт-Петербурга обнаружен новорожденный ребенок, которого оставила без присмотра его мать и покинула помещение ТЦ", – говорится в сообщении. Доследственная проверка организована по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Личность женщины устанавливается, добавили в ГСУСК. Городская прокуратура уточнила, что новорожденный ребенок, которого оставили в коляске в торговом центре на Тепловозной улице, после осмотра медиками направлен в больницу. Надзорное ведомство контролирует ситуацию.
https://ria.ru/20241206/hirurg-1987695359.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге женщина оставила новорожденного ребенка в ТЦ

В Петербурге женщина оставила новорожденного ребенка в ТЦ Невского района

© Фото : Прокуратура Санкт-ПетербургаЖительница Санкт-Петербурга оставила в ТЦ своего новорожденного ребенка
Жительница Санкт-Петербурга оставила в ТЦ своего новорожденного ребенка - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : Прокуратура Санкт-Петербурга
Жительница Санкт-Петербурга оставила в ТЦ своего новорожденного ребенка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга оставила своего новорожденного ребенка в одном из торговых центров Невского района, организована проверка, сообщил городской главк СК РФ в Telegram-канале.
"В Главное следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу поступило сообщение о том, что в одном из торговых центов Невского района города Санкт-Петербурга обнаружен новорожденный ребенок, которого оставила без присмотра его мать и покинула помещение ТЦ", – говорится в сообщении.
Доследственная проверка организована по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Личность женщины устанавливается, добавили в ГСУСК.
Городская прокуратура уточнила, что новорожденный ребенок, которого оставили в коляске в торговом центре на Тепловозной улице, после осмотра медиками направлен в больницу. Надзорное ведомство контролирует ситуацию.
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