https://ria.ru/20241218/peskov-1990009714.html

Интерес мировых СМИ к Путину надо использовать, заявил Песков

Интерес мировых СМИ к Путину надо использовать, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024

Интерес мировых СМИ к Путину надо использовать, заявил Песков

Россия и ее президент Владимир Путин вызывают повышенный интерес мировых СМИ, это надо использовать, чтобы доносить свою правду, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T21:52:00+03:00

2024-12-18T21:52:00+03:00

2024-12-18T21:52:00+03:00

россия

владимир путин

дмитрий песков

прямая линия с владимиром путиным

в мире

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия и ее президент Владимир Путин вызывают повышенный интерес мировых СМИ, это надо использовать, чтобы доносить свою правду, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Дело в том, что наша страна и наш президент являются объектами повышенного интереса мировых СМИ… Поэтому этот интерес нам надо использовать для того, чтобы нести через них нашу правду, нести через них информацию о себе, нашу позицию. Пусть лучше она звучит от первоисточника", - сказал Песков в эфире "Первого канала". Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.

https://ria.ru/20241214/simonjan-1989253061.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным, в мире