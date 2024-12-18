https://ria.ru/20241218/peskov-1990002352.html

В Кремле объяснили, почему прямую линию нельзя провести в середине года

В Кремле объяснили, почему прямую линию нельзя провести в середине года - РИА Новости, 18.12.2024

В Кремле объяснили, почему прямую линию нельзя провести в середине года

Широкое общение президента РФ Владимира Путина с россиянами можно организовать и в середине года, но его график в последние несколько лет перегружен, сообщил... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T21:06:00+03:00

2024-12-18T21:06:00+03:00

2024-12-18T21:06:00+03:00

россия

владимир путин

дмитрий песков

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Широкое общение президента РФ Владимира Путина с россиянами можно организовать и в середине года, но его график в последние несколько лет перегружен, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. В 2021 году прямая линия президента, где он отвечал на вопросы россиян, проводилась отдельно от итоговой пресс-конференции для журналистов. "Если рождается необходимость в середине года президенту устроить такое широкое общение с гражданами, то это можно сделать, но, по понятным причинам, в последние несколько лет график у президента чрезвычайно насыщенный, перегруженный… Конечно, скажем так, несколько раз в год на это тратить время сложно", - сказал Песков в интервью "России 24", отвечая на вопрос, есть ли в планах возвращение к предыдущим двум форматам - отдельной прямой линии и отдельной пресс-конференции. Представитель Кремля отметил, что "Итоги года" - это ожидаемое многими мероприятие. "Кто-то критикует этот формат, говорит, что по отдельности все-таки это более информативно, кто-то говорит, что он все равно достаточно насыщен по содержанию и дает возможность президенту раскрыть действительно итоги года во всем их многообразии", - добавил Песков. Пресс-секретарь президента пояснил, что к таким мероприятиям Путин готовится каждый раз очень ответственно и скрупулезно. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень 19 декабря по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 миллиона россиян.

https://ria.ru/20241218/liniya-1989968448.html

https://ria.ru/20241218/putin-1989966933.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным — 2024