https://ria.ru/20241218/peskov-1989998170.html

Российская экономика после "санкционного марафона" растет, заявил Песков

Российская экономика после "санкционного марафона" растет, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024

Российская экономика после "санкционного марафона" растет, заявил Песков

Российская экономика после почти трех лет "санкционного марафона" растет, тогда как европейская, наоборот, стагнирует, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T20:33:00+03:00

2024-12-18T20:33:00+03:00

2024-12-18T20:33:00+03:00

россия

европа

москва

дмитрий песков

евросоюз

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российская экономика после почти трех лет "санкционного марафона" растет, тогда как европейская, наоборот, стагнирует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Вы видите, что на протяжении почти трех лет вот этого санкционного марафона в итоге мы имеем фактически стагнацию в Европе и достаточно высокий для нас темп развития нашей экономики", - прокомментировал Песков новый пакет антпроссиийских санкций ЕС в эфире телеканала" Россия 24". Он добавил, что Москва каждый раз "реагирует очень внимательно". "Эти санкции направлены на сдерживание нашей страны, на подавление экономических, политических и иных интересов нашей страны. Каждый раз мы очень внимательно их анализируем и делаем всё должное для минимизации их последствий", - добавил Песков.

https://ria.ru/20241106/peskov-1982265142.html

россия

европа

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, москва, дмитрий песков, евросоюз, экономика