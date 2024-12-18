https://ria.ru/20241218/peskov-1989998170.html
Российская экономика после "санкционного марафона" растет, заявил Песков
Российская экономика после "санкционного марафона" растет, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024
Российская экономика после "санкционного марафона" растет, заявил Песков
Российская экономика после почти трех лет "санкционного марафона" растет, тогда как европейская, наоборот, стагнирует, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T20:33:00+03:00
2024-12-18T20:33:00+03:00
2024-12-18T20:33:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российская экономика после почти трех лет "санкционного марафона" растет, тогда как европейская, наоборот, стагнирует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Вы видите, что на протяжении почти трех лет вот этого санкционного марафона в итоге мы имеем фактически стагнацию в Европе и достаточно высокий для нас темп развития нашей экономики", - прокомментировал Песков новый пакет антпроссиийских санкций ЕС в эфире телеканала" Россия 24". Он добавил, что Москва каждый раз "реагирует очень внимательно". "Эти санкции направлены на сдерживание нашей страны, на подавление экономических, политических и иных интересов нашей страны. Каждый раз мы очень внимательно их анализируем и делаем всё должное для минимизации их последствий", - добавил Песков.
https://ria.ru/20241106/peskov-1982265142.html
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россия, европа, москва, дмитрий песков, евросоюз, экономика
Россия, Европа, Москва, Дмитрий Песков, Евросоюз, Экономика
Российская экономика после "санкционного марафона" растет, заявил Песков
Песков: российская экономика после почти трех лет "санкционного марафона" растет