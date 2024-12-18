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Песков отреагировал на хамство Зеленского в адрес Орбана
Песков отреагировал на хамство Зеленского в адрес Орбана - РИА Новости, 18.12.2024
Песков отреагировал на хамство Зеленского в адрес Орбана
Хамство Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демонстрирует не только опасную и преступную сущность киевского режима, но и... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T20:18:00+03:00
2024-12-18T20:18:00+03:00
2024-12-18T20:18:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Хамство Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демонстрирует не только опасную и преступную сущность киевского режима, но и его чрезвычайное бескультурье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24"."Мы видим, что Зеленский начал хамить Орбану. Честно говоря, от киевского режима можно всё ожидать. Но лишний раз он демонстрирует не только опасную и преступную сущность этого режима, но и чрезвычайное бескультурье", - заявил Песков.Накануне Зеленский снова попытался унизить премьер-министра Венгрии, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан в среду в ответ на оскорбления Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет.
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в мире, венгрия, россия, украина, владимир зеленский, виктор орбан, дмитрий песков
В мире, Венгрия, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Дмитрий Песков
Песков отреагировал на хамство Зеленского в адрес Орбана
Песков заявил, что хамство Зеленского в адрес Орбана показывает бескультурье