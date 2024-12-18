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Россию вынудили проводить СВО, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024
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19:51 18.12.2024 (обновлено: 20:00 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/peskov-1989991456.html
Россию вынудили проводить СВО, заявил Песков
Россию вынудили проводить СВО, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024
Россию вынудили проводить СВО, заявил Песков
Переговоры были бы предпочтительным способом достижения целей РФ, но, поскольку от них отказываются, Россия проводит СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T19:51:00+03:00
2024-12-18T20:00:00+03:00
в мире
россия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Переговоры были бы предпочтительным способом достижения целей РФ, но, поскольку от них отказываются, Россия проводит СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Именно переговоры были бы для нас предпочтительным образом для достижения наших целей. Но, поскольку от них отказываются, мы проводим специальную военную операцию и будем проводить ее до достижения всех целей", - сказал в интервью "России-24" Песков, его слова приводятся в Telegram-канале "Вести".Песков также напомнил, что президент России Владимир Путин не раз подчеркивал открытость Москвы к переговорам.
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в мире, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Россию вынудили проводить СВО, заявил Песков

Песков: РФ пришлось проводить СВО, поскольку от переговоров с ней отказываются

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Переговоры были бы предпочтительным способом достижения целей РФ, но, поскольку от них отказываются, Россия проводит СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Именно переговоры были бы для нас предпочтительным образом для достижения наших целей. Но, поскольку от них отказываются, мы проводим специальную военную операцию и будем проводить ее до достижения всех целей", - сказал в интервью "России-24" Песков, его слова приводятся в Telegram-канале "Вести".
Песков также напомнил, что президент России Владимир Путин не раз подчеркивал открытость Москвы к переговорам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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