https://ria.ru/20241218/peskov-1989991456.html

Россию вынудили проводить СВО, заявил Песков

Россию вынудили проводить СВО, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2024

Россию вынудили проводить СВО, заявил Песков

Переговоры были бы предпочтительным способом достижения целей РФ, но, поскольку от них отказываются, Россия проводит СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T19:51:00+03:00

2024-12-18T19:51:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Переговоры были бы предпочтительным способом достижения целей РФ, но, поскольку от них отказываются, Россия проводит СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Именно переговоры были бы для нас предпочтительным образом для достижения наших целей. Но, поскольку от них отказываются, мы проводим специальную военную операцию и будем проводить ее до достижения всех целей", - сказал в интервью "России-24" Песков, его слова приводятся в Telegram-канале "Вести".Песков также напомнил, что президент России Владимир Путин не раз подчеркивал открытость Москвы к переговорам.

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в мире, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин