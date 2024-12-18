https://ria.ru/20241218/peskov-1989987280.html
В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии
В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии - РИА Новости, 18.12.2024
В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии
Президент России Владимир Путин всегда скрупулезно готовится к прямой линии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T19:16:00+03:00
2024-12-18T19:16:00+03:00
2024-12-18T21:07:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
прямая линия с владимиром путиным — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915873701_0:275:3150:2047_1920x0_80_0_0_fef3b9f30743aa9d4498cfa83ce8640b.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда скрупулезно готовится к прямой линии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24". Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 миллиона россиян. "Проведение таких мероприятий для него (президента РФ Владимира Путина - ред.) каждый раз - это очень ответственная задача, и президент каждый раз очень скрупулезно готовится", - сказал Песков, комментируя подготовку российского лидера к прямой линии. Он добавил, что к прямой линии готовятся и министерства, ведомства, правительство. "К этому готовятся министерства, ведомства, правительство. Президент запрашивает необходимую информацию, запрашивает справки, (находится - ред.) на постоянной телефонной связи с министрами, с вице-премьерами, с премьер-министром", – добавил пресс-секретарь российского лидера.По словам представителя Кремля, для Путина главным приоритетом была и остается обратная связь от людей."А такой формат дает такую возможность наилучшим образом", - сказал Песков, говоря о совмещении форматов прямой линии и пресс-конференции главы государства.
https://ria.ru/20241218/liniya-1989968448.html
https://ria.ru/20241218/putin-1989966933.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915873701_317:0:3046:2047_1920x0_80_0_0_fac874d559f3d0185abb7f29b9581d0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии
Песков: Путин всегда скрупулезно готовится к прямой линии