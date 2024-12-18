https://ria.ru/20241218/peskov-1989987280.html

В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии

В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии - РИА Новости, 18.12.2024

В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии

Президент России Владимир Путин всегда скрупулезно готовится к прямой линии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T19:16:00+03:00

2024-12-18T19:16:00+03:00

2024-12-18T21:07:00+03:00

россия

владимир путин

дмитрий песков

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда скрупулезно готовится к прямой линии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24". Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. За сутки до начала прямой линии в колл-центр обратились более 1,6 миллиона россиян. "Проведение таких мероприятий для него (президента РФ Владимира Путина - ред.) каждый раз - это очень ответственная задача, и президент каждый раз очень скрупулезно готовится", - сказал Песков, комментируя подготовку российского лидера к прямой линии. Он добавил, что к прямой линии готовятся и министерства, ведомства, правительство. "К этому готовятся министерства, ведомства, правительство. Президент запрашивает необходимую информацию, запрашивает справки, (находится - ред.) на постоянной телефонной связи с министрами, с вице-премьерами, с премьер-министром", – добавил пресс-секретарь российского лидера.По словам представителя Кремля, для Путина главным приоритетом была и остается обратная связь от людей."А такой формат дает такую возможность наилучшим образом", - сказал Песков, говоря о совмещении форматов прямой линии и пресс-конференции главы государства.

https://ria.ru/20241218/liniya-1989968448.html

https://ria.ru/20241218/putin-1989966933.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным — 2024