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В Пентагоне неожиданно высказались о таинственных БПЛА в разных частях США - РИА Новости, 18.12.2024
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00:38 18.12.2024 (обновлено: 00:44 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/pentagon-1989806796.html
В Пентагоне неожиданно высказались о таинственных БПЛА в разных частях США
В Пентагоне неожиданно высказались о таинственных БПЛА в разных частях США - РИА Новости, 18.12.2024
В Пентагоне неожиданно высказались о таинственных БПЛА в разных частях США
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ответ на очередную высказанную обеспокоенность появлением таинственных дронов над различными частями США... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T00:38:00+03:00
2024-12-18T00:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ответ на очередную высказанную обеспокоенность появлением таинственных дронов над различными частями США процитировал "Звездные войны". "Я, вероятно, вынужден буду обратиться к словам мудрого пророка Оби-Вана Кеноби, который сказал: "Это не те дроиды… дроны, которых вы ищете", - сказал Райдер на брифинге. По его словам, в США зарегистрировано более миллиона частных беспилотников, каждый день порядка 8,5 тысячи из них летают. По словам Райдера, большинство из них используются для развлечения, для коммерческих нужд, в сфере архитектуры, для сельского хозяйства, ситуация, когда какие-то из них могут использоваться для зловредной деятельности, тоже возможна. Растерянность американских официальных лиц относительно всеобщего беспокойства появлением таинственных дронов совпала с подписанием шефом Пентагона Ллойдом Остином секретной стратегии по борьбе с беспилотными системами, о чем сообщалось в начале декабря. Избранный президент США Дональд Трамп ранее призвал сбивать таинственные беспилотники, которые наблюдают жители Штатов. Ранее Белый дом заявил, что федеральные власти не могут установить, что за дроны несколько недель замечают в небе жители американского штата Нью-Джерси. Правоохранители изучают вопрос, но однозначно могут сказать только, что ситуация не представляет угрозы национальной или общественной безопасности, а активность не является зловредной или преступной, заявил представитель действующей администрации. Сообщения о беспилотниках над Нью-Джерси привлекли внимание властей, в ФБР заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатом. Местное руководство требовало от федеральных ведомств разобраться в происходящем, поскольку в штате находятся военные и инфраструктурные объекты и даже недвижимость избранного президента Дональда Трампа, а дроны якобы исчезают, как только за ними начинают вести наблюдение. Пентагон ранее заявил, что активность в небе над Нью-Джерси не исходит от иностранных соперников. Позже объекты стали появляться и над другими штатами.
https://ria.ru/20241217/ssha-1989574524.html
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в мире, сша, нью-джерси, патрик райдер, дональд трамп, ллойд остин, министерство обороны сша, фбр
В мире, США, Нью-Джерси, Патрик Райдер, Дональд Трамп, Ллойд Остин, Министерство обороны США, ФБР
В Пентагоне неожиданно высказались о таинственных БПЛА в разных частях США

Пентагон в ответ на опасения из-за дронов в США процитировал "Звездные войны"

© AP Photo / Jacquelyn MartinОфициальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ответ на очередную высказанную обеспокоенность появлением таинственных дронов над различными частями США процитировал "Звездные войны".
"Я, вероятно, вынужден буду обратиться к словам мудрого пророка Оби-Вана Кеноби, который сказал: "Это не те дроиды… дроны, которых вы ищете", - сказал Райдер на брифинге.
Светящиеся объекты в небе над Нью-Йорком, США. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Белый дом объяснил появление таинственных объектов в небе над США
17 декабря, 01:12
По его словам, в США зарегистрировано более миллиона частных беспилотников, каждый день порядка 8,5 тысячи из них летают. По словам Райдера, большинство из них используются для развлечения, для коммерческих нужд, в сфере архитектуры, для сельского хозяйства, ситуация, когда какие-то из них могут использоваться для зловредной деятельности, тоже возможна.
Растерянность американских официальных лиц относительно всеобщего беспокойства появлением таинственных дронов совпала с подписанием шефом Пентагона Ллойдом Остином секретной стратегии по борьбе с беспилотными системами, о чем сообщалось в начале декабря.
Избранный президент США Дональд Трамп ранее призвал сбивать таинственные беспилотники, которые наблюдают жители Штатов.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Конгрессмен обвинил ФБР в утаивании информации о дронах над территорией США
14 декабря, 01:16
Ранее Белый дом заявил, что федеральные власти не могут установить, что за дроны несколько недель замечают в небе жители американского штата Нью-Джерси. Правоохранители изучают вопрос, но однозначно могут сказать только, что ситуация не представляет угрозы национальной или общественной безопасности, а активность не является зловредной или преступной, заявил представитель действующей администрации.
Сообщения о беспилотниках над Нью-Джерси привлекли внимание властей, в ФБР заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатом. Местное руководство требовало от федеральных ведомств разобраться в происходящем, поскольку в штате находятся военные и инфраструктурные объекты и даже недвижимость избранного президента Дональда Трампа, а дроны якобы исчезают, как только за ними начинают вести наблюдение.
Пентагон ранее заявил, что активность в небе над Нью-Джерси не исходит от иностранных соперников. Позже объекты стали появляться и над другими штатами.
Истребители F-15 Eagle на авиабазе Райт-Паттерсон в штате Огайо, США - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Над военной базой в Огайо пролетели дроны неизвестного происхождения
16 декабря, 10:52
 
В миреСШАНью-ДжерсиПатрик РайдерДональд ТрампЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАФБР
 
 
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