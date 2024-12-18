https://ria.ru/20241218/pentagon-1989806796.html

В Пентагоне неожиданно высказались о таинственных БПЛА в разных частях США

В Пентагоне неожиданно высказались о таинственных БПЛА в разных частях США - РИА Новости, 18.12.2024

В Пентагоне неожиданно высказались о таинственных БПЛА в разных частях США

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ответ на очередную высказанную обеспокоенность появлением таинственных дронов над различными частями США... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T00:38:00+03:00

2024-12-18T00:38:00+03:00

2024-12-18T00:44:00+03:00

в мире

сша

нью-джерси

патрик райдер

дональд трамп

ллойд остин

министерство обороны сша

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946059314_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66c6aa5ea2f50cb4c00209160098f905.jpg

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ответ на очередную высказанную обеспокоенность появлением таинственных дронов над различными частями США процитировал "Звездные войны". "Я, вероятно, вынужден буду обратиться к словам мудрого пророка Оби-Вана Кеноби, который сказал: "Это не те дроиды… дроны, которых вы ищете", - сказал Райдер на брифинге. По его словам, в США зарегистрировано более миллиона частных беспилотников, каждый день порядка 8,5 тысячи из них летают. По словам Райдера, большинство из них используются для развлечения, для коммерческих нужд, в сфере архитектуры, для сельского хозяйства, ситуация, когда какие-то из них могут использоваться для зловредной деятельности, тоже возможна. Растерянность американских официальных лиц относительно всеобщего беспокойства появлением таинственных дронов совпала с подписанием шефом Пентагона Ллойдом Остином секретной стратегии по борьбе с беспилотными системами, о чем сообщалось в начале декабря. Избранный президент США Дональд Трамп ранее призвал сбивать таинственные беспилотники, которые наблюдают жители Штатов. Ранее Белый дом заявил, что федеральные власти не могут установить, что за дроны несколько недель замечают в небе жители американского штата Нью-Джерси. Правоохранители изучают вопрос, но однозначно могут сказать только, что ситуация не представляет угрозы национальной или общественной безопасности, а активность не является зловредной или преступной, заявил представитель действующей администрации. Сообщения о беспилотниках над Нью-Джерси привлекли внимание властей, в ФБР заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатом. Местное руководство требовало от федеральных ведомств разобраться в происходящем, поскольку в штате находятся военные и инфраструктурные объекты и даже недвижимость избранного президента Дональда Трампа, а дроны якобы исчезают, как только за ними начинают вести наблюдение. Пентагон ранее заявил, что активность в небе над Нью-Джерси не исходит от иностранных соперников. Позже объекты стали появляться и над другими штатами.

https://ria.ru/20241217/ssha-1989574524.html

https://ria.ru/20241214/kongress-1989170898.html

https://ria.ru/20241216/smi-1989392397.html

сша

нью-джерси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нью-джерси, патрик райдер, дональд трамп, ллойд остин, министерство обороны сша, фбр