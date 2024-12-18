https://ria.ru/20241218/parlament-1989813433.html

Эквадор будет расследовать шпионаж с помощью Pegasus

Эквадор будет расследовать шпионаж с помощью Pegasus - РИА Новости, 18.12.2024

Эквадор будет расследовать шпионаж с помощью Pegasus

Национальная ассамблея (парламент) Эквадора сообщила, что одобрила начало расследования предполагаемого шпионажа с помощью шпионского программного обеспечения... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T03:03:00+03:00

2024-12-18T03:03:00+03:00

2024-12-18T03:03:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Национальная ассамблея (парламент) Эквадора сообщила, что одобрила начало расследования предполагаемого шпионажа с помощью шпионского программного обеспечения Pegasus. "Заседание Национальной ассамблеи 111 голосами постановило начать процесс проверки... в связи с предполагаемым использованием программного обеспечения Pegasus в качестве инструмента шпионажа", - говорится в заявлении на сайте парламента. Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, эквадор