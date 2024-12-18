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Эквадор будет расследовать шпионаж с помощью Pegasus - РИА Новости, 18.12.2024
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03:03 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/parlament-1989813433.html
Эквадор будет расследовать шпионаж с помощью Pegasus
Эквадор будет расследовать шпионаж с помощью Pegasus - РИА Новости, 18.12.2024
Эквадор будет расследовать шпионаж с помощью Pegasus
Национальная ассамблея (парламент) Эквадора сообщила, что одобрила начало расследования предполагаемого шпионажа с помощью шпионского программного обеспечения... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T03:03:00+03:00
2024-12-18T03:03:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Национальная ассамблея (парламент) Эквадора сообщила, что одобрила начало расследования предполагаемого шпионажа с помощью шпионского программного обеспечения Pegasus. "Заседание Национальной ассамблеи 111 голосами постановило начать процесс проверки... в связи с предполагаемым использованием программного обеспечения Pegasus в качестве инструмента шпионажа", - говорится в заявлении на сайте парламента. Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах.
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в мире, технологии, эквадор
В мире, Технологии, Эквадор
Эквадор будет расследовать шпионаж с помощью Pegasus

Парламент Эквадора одобрил расследование возможного шпионажа с помощью Pegasus

© Depositphotos.com / xuraТрущобы в Кито, Эквадор
Трущобы в Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Depositphotos.com / xura
Трущобы в Кито, Эквадор. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Национальная ассамблея (парламент) Эквадора сообщила, что одобрила начало расследования предполагаемого шпионажа с помощью шпионского программного обеспечения Pegasus.
"Заседание Национальной ассамблеи 111 голосами постановило начать процесс проверки... в связи с предполагаемым использованием программного обеспечения Pegasus в качестве инструмента шпионажа", - говорится в заявлении на сайте парламента.
Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах.
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