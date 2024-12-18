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Отель в Красной Поляне начал выдавать банковские карты "Мир" иностранцам

Отель в Красной Поляне начал выдавать банковские карты "Мир" иностранцам - РИА Новости, 18.12.2024

Отель в Красной Поляне начал выдавать банковские карты "Мир" иностранцам

"Риксос Красная Поляна Сочи" стал первым отелем в России, который запустил выдачу банковских карт "Мир" иностранным туристам, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T01:32:00+03:00

2024-12-18T01:32:00+03:00

2024-12-18T01:32:00+03:00

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КРАСНОДАР, 18 дек – РИА Новости. "Риксос Красная Поляна Сочи" стал первым отелем в России, который запустил выдачу банковских карт "Мир" иностранным туристам, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта. "Риксос Красная Поляна Сочи стал одним из первых отелей в России, где иностранные гости могут получить российскую банковскую карту сразу при заселении прямо на стойке ресепшен. Это совместный проект Курорта Красная Поляна и финтех-компании ЮMoney, принадлежащей Сберу. Процесс выстроен максимально комфортно, на платформе ЮMoney зарегистрированы сотрудники отеля, от гостя требуется только загрузить приложение и пройти регистрацию", - сообщили на курорте, уточняя, что это первый в РФ запуск подобного финансового продукта отелем. Отмечается, что иностранные гости курорта получают банковскую карту платежной системы "Мир", она активирована и позволяет сразу начать оплачивать покупки. Пополнить карту рублями без комиссии можно в любом банкомате СберБанка, они есть в том числе и в отеле. В сутки можно внести на карту до 600 тысяч рублей. "Мы прогнозируем дальнейшее восстановление въездного турпотока и расширение географии гостей в ближайшие несколько лет, на текущий момент основную ставку мы делаем на гостей из Азии и Ближнего Востока. Уже сейчас ежегодно курорт посещают гости из Ирана, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и ОАЭ", — передает пресс-служба слова управляющего отелем Риксос Товмаса Дарбиняна. В дальнейшем внедрить систему планируется и во все остальные отели Курорта Красная Поляна, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20241216/nikaragua-1989353157.html

https://ria.ru/20241124/mir-1985410729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, россия, красная поляна, сочи, сбербанк россии, туризм