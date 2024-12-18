Отель в Красной Поляне начал выдавать банковские карты "Мир" иностранцам
"Риксос Красная Поляна Сочи" запустил выдачу банковских карт "Мир" иностранцам
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КРАСНОДАР, 18 дек – РИА Новости. "Риксос Красная Поляна Сочи" стал первым отелем в России, который запустил выдачу банковских карт "Мир" иностранным туристам, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.
"Риксос Красная Поляна Сочи стал одним из первых отелей в России, где иностранные гости могут получить российскую банковскую карту сразу при заселении прямо на стойке ресепшен. Это совместный проект Курорта Красная Поляна и финтех-компании ЮMoney, принадлежащей Сберу. Процесс выстроен максимально комфортно, на платформе ЮMoney зарегистрированы сотрудники отеля, от гостя требуется только загрузить приложение и пройти регистрацию", - сообщили на курорте, уточняя, что это первый в РФ запуск подобного финансового продукта отелем.
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Отмечается, что иностранные гости курорта получают банковскую карту платежной системы "Мир", она активирована и позволяет сразу начать оплачивать покупки. Пополнить карту рублями без комиссии можно в любом банкомате СберБанка, они есть в том числе и в отеле. В сутки можно внести на карту до 600 тысяч рублей.
"Мы прогнозируем дальнейшее восстановление въездного турпотока и расширение географии гостей в ближайшие несколько лет, на текущий момент основную ставку мы делаем на гостей из Азии и Ближнего Востока. Уже сейчас ежегодно курорт посещают гости из Ирана, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и ОАЭ", — передает пресс-служба слова управляющего отелем Риксос Товмаса Дарбиняна.
В дальнейшем внедрить систему планируется и во все остальные отели Курорта Красная Поляна, добавляют в пресс-службе.