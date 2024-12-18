https://ria.ru/20241218/oruzhie-1989843980.html

Алиев высказался о поставках Францией оружия Армении

Алиев высказался о поставках Францией оружия Армении - РИА Новости, 18.12.2024

Алиев высказался о поставках Францией оружия Армении

Поставки Францией наступательных вооружений Армении представляют реальную угрозу для Азербайджана, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:14:00+03:00

2024-12-18T10:14:00+03:00

2024-12-18T10:37:00+03:00

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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Поставки Францией наступательных вооружений Армении представляют реальную угрозу для Азербайджана, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "То оружие, которое правительство Макрона поставляет Армении - это наступательное смертоносное вооружение, которое представляет практическую угрозу для Азербайджана", - сообщил он. По его словам, Азербайджан не раз призывал Баку и Вашингтон остановить милитаризацию Армении. "Мы неоднократно доводили до Армении и ее покровителей в госдепартаменте США, что это должно быть прекращено. Но, к сожалению, мы не были услышаны. Процесс вооружения Армении идет семимильными шагами", - отметил Алиев. В июне глава французского минобороны Себастьян Лекорню заявил, что Армения подписала с Францией контракт на закупку французских самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые Париж поставляет Киеву. После этого пресс-служба минобороны Азербайджана заявила, что таким образом французские власти ведут провокационную деятельность на Южном Кавказе и препятствуют нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и обеспечению стабильного мира в регионе.

https://ria.ru/20240417/azerbaydzhana-1940526683.html

https://ria.ru/20240904/baku-1970584091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиев: Поставки Францией наступательного оружия в Армению — практическая угроза для страны Поставки Францией наступательного оружия в Армению представляют практическую угрозу для Азербайджана, заявил Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости. Баку довел до покровителей Армении в США, что вооружение Еревана надо прекратить, отметил он. 2024-12-18T10:14 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, армения, азербайджан, франция, ильхам алиев, себастьян лекорню