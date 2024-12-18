https://ria.ru/20241218/oruzhie-1989843980.html
Алиев высказался о поставках Францией оружия Армении
Алиев высказался о поставках Францией оружия Армении - РИА Новости, 18.12.2024
Алиев высказался о поставках Францией оружия Армении
Поставки Францией наступательных вооружений Армении представляют реальную угрозу для Азербайджана, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:14:00+03:00
2024-12-18T10:14:00+03:00
2024-12-18T10:37:00+03:00
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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Поставки Францией наступательных вооружений Армении представляют реальную угрозу для Азербайджана, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "То оружие, которое правительство Макрона поставляет Армении - это наступательное смертоносное вооружение, которое представляет практическую угрозу для Азербайджана", - сообщил он. По его словам, Азербайджан не раз призывал Баку и Вашингтон остановить милитаризацию Армении. "Мы неоднократно доводили до Армении и ее покровителей в госдепартаменте США, что это должно быть прекращено. Но, к сожалению, мы не были услышаны. Процесс вооружения Армении идет семимильными шагами", - отметил Алиев. В июне глава французского минобороны Себастьян Лекорню заявил, что Армения подписала с Францией контракт на закупку французских самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые Париж поставляет Киеву. После этого пресс-служба минобороны Азербайджана заявила, что таким образом французские власти ведут провокационную деятельность на Южном Кавказе и препятствуют нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и обеспечению стабильного мира в регионе.
https://ria.ru/20240417/azerbaydzhana-1940526683.html
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Алиев: Поставки Францией наступательного оружия в Армению — практическая угроза для страны
Поставки Францией наступательного оружия в Армению представляют практическую угрозу для Азербайджана, заявил Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости.
Баку довел до покровителей Армении в США, что вооружение Еревана надо прекратить, отметил он.
2024-12-18T10:14
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в мире, армения, азербайджан, франция, ильхам алиев, себастьян лекорню
В мире, Армения, Азербайджан, Франция, Ильхам Алиев, Себастьян Лекорню
Алиев высказался о поставках Францией оружия Армении
Алиев: поставки Францией оружия Армении представляют угрозу для Азербайджана