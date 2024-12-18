В офисе Зеленского снова попытались спровоцировать Орбана
Советник Зеленского Литвин назвал Орбана назойливым гонцом от Путина
© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин вслед за своим шефом попытался снова спровоцировать премьер-министр Венгрии Виктора Орбана в ответ на его предложение о прекращении огня с РФ.
Накануне Зеленский снова попытался унизить премьер-министра Венгрии, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Виктор Орбан в среду в ответ на оскорбления Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет.
"Если уж появился такой назойливый гонец от Путина, то можем на его ультиматум ответить одно - нам нужен реальный, надежный мир, справедливый для Украины. Гонцы от Путина никому из привлеченных участников работы ради мира не нужны", - приводит слова Литвина украинский телеканал "Общественное".
Зеленский на прошлой неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок президенту России Владимиру Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ".
Ранее Орбан высказал президенту России идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сейчас каких-либо предпосылок для переговоров по-прежнему нет, так как от них уклоняется и их исключает сама украинская сторона. В Москве также заявляли, что продолжают специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач. По словам Пескова, для выхода на траекторию урегулирования нужно решать проблему первопричин конфликта.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.