Рейтинг@Mail.ru
В офисе Зеленского снова попытались спровоцировать Орбана - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/orban-1989987740.html
В офисе Зеленского снова попытались спровоцировать Орбана
В офисе Зеленского снова попытались спровоцировать Орбана - РИА Новости, 18.12.2024
В офисе Зеленского снова попытались спровоцировать Орбана
Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин вслед за своим шефом попытался снова спровоцировать премьер-министр Венгрии Виктора Орбана в ответ на его... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T19:19:00+03:00
2024-12-18T19:19:00+03:00
в мире
россия
венгрия
украина
владимир зеленский
виктор орбан
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982616142_73:0:3064:1683_1920x0_80_0_0_9e9b1de6bbaebe22b882ceb503fceba7.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин вслед за своим шефом попытался снова спровоцировать премьер-министр Венгрии Виктора Орбана в ответ на его предложение о прекращении огня с РФ. Накануне Зеленский снова попытался унизить премьер-министра Венгрии, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Виктор Орбан в среду в ответ на оскорбления Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет. "Если уж появился такой назойливый гонец от Путина, то можем на его ультиматум ответить одно - нам нужен реальный, надежный мир, справедливый для Украины. Гонцы от Путина никому из привлеченных участников работы ради мира не нужны", - приводит слова Литвина украинский телеканал "Общественное". Зеленский на прошлой неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок президенту России Владимиру Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ". Ранее Орбан высказал президенту России идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сейчас каких-либо предпосылок для переговоров по-прежнему нет, так как от них уклоняется и их исключает сама украинская сторона. В Москве также заявляли, что продолжают специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач. По словам Пескова, для выхода на траекторию урегулирования нужно решать проблему первопричин конфликта. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989857948.html
https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989837280.html
https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989830170.html
россия
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982616142_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_68c719a8234284a41758eecb244b86d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, украина, владимир зеленский, виктор орбан, владимир путин, нато
В мире, Россия, Венгрия, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Владимир Путин, НАТО
В офисе Зеленского снова попытались спровоцировать Орбана

Советник Зеленского Литвин назвал Орбана назойливым гонцом от Путина

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин вслед за своим шефом попытался снова спровоцировать премьер-министр Венгрии Виктора Орбана в ответ на его предложение о прекращении огня с РФ.
Накануне Зеленский снова попытался унизить премьер-министра Венгрии, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Виктор Орбан в среду в ответ на оскорбления Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Зеленский сделал тяжелое признание о Крыме и Донбассе
Вчера, 11:07
"Если уж появился такой назойливый гонец от Путина, то можем на его ультиматум ответить одно - нам нужен реальный, надежный мир, справедливый для Украины. Гонцы от Путина никому из привлеченных участников работы ради мира не нужны", - приводит слова Литвина украинский телеканал "Общественное".
Зеленский на прошлой неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок президенту России Владимиру Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ".
Ранее Орбан высказал президенту России идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
"Идет ва-банк": на Украине раскрыли, что готовит Зеленский
Вчера, 09:38
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сейчас каких-либо предпосылок для переговоров по-прежнему нет, так как от них уклоняется и их исключает сама украинская сторона. В Москве также заявляли, что продолжают специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач. По словам Пескова, для выхода на траекторию урегулирования нужно решать проблему первопричин конфликта.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
"Как ужасно". На Украине набросились на Зеленского из-за одного заявления
Вчера, 08:37
 
В миреРоссияВенгрияУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала