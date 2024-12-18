https://ria.ru/20241218/orban-1989987740.html

В офисе Зеленского снова попытались спровоцировать Орбана

В офисе Зеленского снова попытались спровоцировать Орбана - РИА Новости, 18.12.2024

В офисе Зеленского снова попытались спровоцировать Орбана

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин вслед за своим шефом попытался снова спровоцировать премьер-министр Венгрии Виктора Орбана в ответ на его... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T19:19:00+03:00

2024-12-18T19:19:00+03:00

2024-12-18T19:19:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин вслед за своим шефом попытался снова спровоцировать премьер-министр Венгрии Виктора Орбана в ответ на его предложение о прекращении огня с РФ. Накануне Зеленский снова попытался унизить премьер-министра Венгрии, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Виктор Орбан в среду в ответ на оскорбления Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет. "Если уж появился такой назойливый гонец от Путина, то можем на его ультиматум ответить одно - нам нужен реальный, надежный мир, справедливый для Украины. Гонцы от Путина никому из привлеченных участников работы ради мира не нужны", - приводит слова Литвина украинский телеканал "Общественное". Зеленский на прошлой неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок президенту России Владимиру Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ". Ранее Орбан высказал президенту России идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сейчас каких-либо предпосылок для переговоров по-прежнему нет, так как от них уклоняется и их исключает сама украинская сторона. В Москве также заявляли, что продолжают специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач. По словам Пескова, для выхода на траекторию урегулирования нужно решать проблему первопричин конфликта. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989857948.html

https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989837280.html

https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989830170.html

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