https://ria.ru/20241218/omsk-1989874951.html

В Омске детям-сиротам вручили ключи от 33 квартир в новом микрорайоне

В Омске детям-сиротам вручили ключи от 33 квартир в новом микрорайоне - РИА Новости, 18.12.2024

В Омске детям-сиротам вручили ключи от 33 квартир в новом микрорайоне

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о вручении ключей от 33 квартир детям-сиротам в микрорайоне "Зелёная Река" в Омске, сообщил глава региона. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T11:47:00+03:00

2024-12-18T11:47:00+03:00

2024-12-18T15:38:00+03:00

омская область

жилье

омск

виталий хоценко

дети-сироты

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ОМСК, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о вручении ключей от 33 квартир детям-сиротам в микрорайоне "Зелёная Река" в Омске, сообщил глава региона. Квартиры были переданы в фонд региона застройщиком нового микрорайона "Зелёная Река". Проект реализуется в Омской области по инициативе Хоценко правительством региона, администрацией города и группой компаний "Эталон". "Сегодня в Омске ключи от 33 собственных квартир вручили детям-сиротам. Молодые люди получили жильё в новом микрорайоне "Зелёная Река" в рамках трёхстороннего соглашения о реализации масштабного инвестиционного проекта между правительством Омской области, администрацией города и группой компаний "Эталон". Работу по обеспечению жильём детей-сирот ведём на постоянной основе и будем продолжать", – написал губернатор в своём Telegram-канале. Первые три многоквартирных дома, построенные в рамках проекта, были введены в эксплуатацию в августе. 33 квартиры площадью 35,7 квадратных метра распределены между сиротами. Также в этом году заключены госконтракты на приобретение 267 квартир для детей-сирот в Омске и области. Все квартиры имеют отделку под ключ. На них устанавливаются гарантийные обязательства застройщика на пять лет.

https://ria.ru/20241210/khotsenko-1988337168.html

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Артем Смирнов

жилье, омск, виталий хоценко, дети-сироты