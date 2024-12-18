https://ria.ru/20241218/omsk-1989874951.html
В Омске детям-сиротам вручили ключи от 33 квартир в новом микрорайоне
В Омске детям-сиротам вручили ключи от 33 квартир в новом микрорайоне - РИА Новости, 18.12.2024
В Омске детям-сиротам вручили ключи от 33 квартир в новом микрорайоне
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о вручении ключей от 33 квартир детям-сиротам в микрорайоне "Зелёная Река" в Омске, сообщил глава региона. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:47:00+03:00
2024-12-18T11:47:00+03:00
2024-12-18T15:38:00+03:00
омская область
жилье
омск
виталий хоценко
дети-сироты
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ОМСК, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о вручении ключей от 33 квартир детям-сиротам в микрорайоне "Зелёная Река" в Омске, сообщил глава региона. Квартиры были переданы в фонд региона застройщиком нового микрорайона "Зелёная Река". Проект реализуется в Омской области по инициативе Хоценко правительством региона, администрацией города и группой компаний "Эталон". "Сегодня в Омске ключи от 33 собственных квартир вручили детям-сиротам. Молодые люди получили жильё в новом микрорайоне "Зелёная Река" в рамках трёхстороннего соглашения о реализации масштабного инвестиционного проекта между правительством Омской области, администрацией города и группой компаний "Эталон". Работу по обеспечению жильём детей-сирот ведём на постоянной основе и будем продолжать", – написал губернатор в своём Telegram-канале. Первые три многоквартирных дома, построенные в рамках проекта, были введены в эксплуатацию в августе. 33 квартиры площадью 35,7 квадратных метра распределены между сиротами. Также в этом году заключены госконтракты на приобретение 267 квартир для детей-сирот в Омске и области. Все квартиры имеют отделку под ключ. На них устанавливаются гарантийные обязательства застройщика на пять лет.
https://ria.ru/20241210/khotsenko-1988337168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, омск, виталий хоценко, дети-сироты
Омская область , Жилье, Омск, Виталий Хоценко, дети-сироты
В Омске детям-сиротам вручили ключи от 33 квартир в новом микрорайоне
Губернатор Хоценко сообщил о вручении ключей от 33 квартир детям-сиротам в Омске
ОМСК, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о вручении ключей от 33 квартир детям-сиротам в микрорайоне "Зелёная Река" в Омске, сообщил глава региона.
Квартиры были переданы в фонд региона застройщиком нового микрорайона "Зелёная Река". Проект реализуется в Омской области по инициативе Хоценко правительством региона, администрацией города и группой компаний "Эталон".
"Сегодня в Омске
ключи от 33 собственных квартир вручили детям-сиротам. Молодые люди получили жильё в новом микрорайоне "Зелёная Река" в рамках трёхстороннего соглашения о реализации масштабного инвестиционного проекта между правительством Омской области, администрацией города и группой компаний "Эталон". Работу по обеспечению жильём детей-сирот ведём на постоянной основе и будем продолжать", – написал губернатор в своём Telegram-канале.
Первые три многоквартирных дома, построенные в рамках проекта, были введены в эксплуатацию в августе. 33 квартиры площадью 35,7 квадратных метра распределены между сиротами. Также в этом году заключены госконтракты на приобретение 267 квартир для детей-сирот в Омске и области. Все квартиры имеют отделку под ключ. На них устанавливаются гарантийные обязательства застройщика на пять лет.