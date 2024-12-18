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Два поселка в Горловке остались без света из-за обстрела ВСУ
Два поселка в Горловке остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 18.12.2024
Два поселка в Горловке остались без света из-за обстрела ВСУ
Два поселка в Горловке в ДНР остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T19:13:00+03:00
2024-12-18T19:13:00+03:00
2024-12-18T19:13:00+03:00
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Два поселка в Горловке в ДНР остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела Горловки со стороны украинских террористов обесточены поселок станции Никитовка и поселок Зайцево", - написал он в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 17.15 по 17.50 мск выпустили по Горловке пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Два поселка в Горловке остались без света из-за обстрела ВСУ
Мэр Горловки Приходько сообщил об обесточении двух поселков из-за обстрела ВСУ