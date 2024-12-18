https://ria.ru/20241218/obstrel-1989880765.html

Источник: ВСУ нанесли более 50 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли более 50 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 18.12.2024

Источник: ВСУ нанесли более 50 ударов по Херсонской области за сутки

Украинские войска за минувшие сутки нанесли 51 артиллерийский удар по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись девять населённых пунктов,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:15:00+03:00

2024-12-18T12:15:00+03:00

2024-12-18T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

новая каховка

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ГЕНИЧЕСК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 51 артиллерийский удар по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись девять населённых пунктов, сообщил в среду журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега Днепра 27 артиллерийских ударов. Ещё 24 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали девять населённых пунктов области", - сказал источник. По его словам, обстрелам ВСУ подверглись Голая Пристань, Великие Копани, Малокаховка, Новая Каховка, Саги, Алёшки, Днепряны, Кардашинка и Корсунка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Чёрным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, новая каховка