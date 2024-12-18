Деятельность НПО Recorded Future из США признали нежелательной в России
ГП РФ признала нежелательной деятельность в России НПО Recorded Future из США
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России американской НПО Recorded Future (RF), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Recorded Future (США)", - говорится в сообщении.
Минюст обновил порядок ведения перечня нежелательных организаций
5 декабря, 14:42
Уточняется, что НПО была основана в 2019 году, штаб-квартира расположена в штате Массачусетс, филиалы есть в Великобритании, Швеции, Японии и Сингапуре.
Финансируется организация за счет американских корпораций.
Сотрудники RF предоставляют услуги по поиску, обработке и аналитике данных, в том числе в закрытом сегменте Интернета. Специализируются на киберугрозах, активно взаимодействуют с ЦРУ и разведслужбами других государств. Обеспечивают информационно-техническую поддержку развернутой Западом пропагандистской кампании против России.
"Организация участвует в сборе и анализе данных о действиях Вооруженных сил РФ. Обеспечивает украинским специалистам свободный доступ к программам, используемым для подготовки и проведения наступательных информационных операций против России", - уточняется в релизе.