https://ria.ru/20241218/npo-1989828233.html

Деятельность НПО Recorded Future из США признали нежелательной в России

Деятельность НПО Recorded Future из США признали нежелательной в России - РИА Новости, 18.12.2024

Деятельность НПО Recorded Future из США признали нежелательной в России

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России американской НПО Recorded Future (RF), сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T08:10:00+03:00

2024-12-18T08:10:00+03:00

2024-12-18T08:13:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России американской НПО Recorded Future (RF), сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Recorded Future (США)", - говорится в сообщении. Уточняется, что НПО была основана в 2019 году, штаб-квартира расположена в штате Массачусетс, филиалы есть в Великобритании, Швеции, Японии и Сингапуре. Финансируется организация за счет американских корпораций. Сотрудники RF предоставляют услуги по поиску, обработке и аналитике данных, в том числе в закрытом сегменте Интернета. Специализируются на киберугрозах, активно взаимодействуют с ЦРУ и разведслужбами других государств. Обеспечивают информационно-техническую поддержку развернутой Западом пропагандистской кампании против России. "Организация участвует в сборе и анализе данных о действиях Вооруженных сил РФ. Обеспечивает украинским специалистам свободный доступ к программам, используемым для подготовки и проведения наступательных информационных операций против России", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20241205/minyust-1987523921.html

https://ria.ru/20241204/organizatsiya-1987235530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, массачусетс, центральное разведывательное управление (цру), общество, генеральная прокуратура рф