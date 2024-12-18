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Деятельность НПО Recorded Future из США признали нежелательной в России - РИА Новости, 18.12.2024
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08:10 18.12.2024 (обновлено: 08:13 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/npo-1989828233.html
Деятельность НПО Recorded Future из США признали нежелательной в России
Деятельность НПО Recorded Future из США признали нежелательной в России - РИА Новости, 18.12.2024
Деятельность НПО Recorded Future из США признали нежелательной в России
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России американской НПО Recorded Future (RF), сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T08:10:00+03:00
2024-12-18T08:13:00+03:00
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сша
массачусетс
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общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России американской НПО Recorded Future (RF), сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Recorded Future (США)", - говорится в сообщении. Уточняется, что НПО была основана в 2019 году, штаб-квартира расположена в штате Массачусетс, филиалы есть в Великобритании, Швеции, Японии и Сингапуре. Финансируется организация за счет американских корпораций. Сотрудники RF предоставляют услуги по поиску, обработке и аналитике данных, в том числе в закрытом сегменте Интернета. Специализируются на киберугрозах, активно взаимодействуют с ЦРУ и разведслужбами других государств. Обеспечивают информационно-техническую поддержку развернутой Западом пропагандистской кампании против России. "Организация участвует в сборе и анализе данных о действиях Вооруженных сил РФ. Обеспечивает украинским специалистам свободный доступ к программам, используемым для подготовки и проведения наступательных информационных операций против России", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20241205/minyust-1987523921.html
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россия, сша, массачусетс, центральное разведывательное управление (цру), общество, генеральная прокуратура рф
Россия, США, Массачусетс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Общество, Генеральная прокуратура РФ
Деятельность НПО Recorded Future из США признали нежелательной в России

ГП РФ признала нежелательной деятельность в России НПО Recorded Future из США

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России американской НПО Recorded Future (RF), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Recorded Future (США)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что НПО была основана в 2019 году, штаб-квартира расположена в штате Массачусетс, филиалы есть в Великобритании, Швеции, Японии и Сингапуре.
Финансируется организация за счет американских корпораций.
Сотрудники RF предоставляют услуги по поиску, обработке и аналитике данных, в том числе в закрытом сегменте Интернета. Специализируются на киберугрозах, активно взаимодействуют с ЦРУ и разведслужбами других государств. Обеспечивают информационно-техническую поддержку развернутой Западом пропагандистской кампании против России.
"Организация участвует в сборе и анализе данных о действиях Вооруженных сил РФ. Обеспечивает украинским специалистам свободный доступ к программам, используемым для подготовки и проведения наступательных информационных операций против России", - уточняется в релизе.
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РоссияСШАМассачусетсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ОбществоГенеральная прокуратура РФ
 
 
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