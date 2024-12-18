https://ria.ru/20241218/novorossiya-1989854042.html

“Новороссия. Русский фронтир”. Трейлер

“Новороссия. Русский фронтир”. Трейлер - РИА Новости, 18.12.2024

“Новороссия. Русский фронтир”. Трейлер

Почему земли Северного Причерноморья стали частью русского государства только в XVIII веке? Что Новороссия досталось от Великой степи, и как зарождался один из ключевых промышленных центров Российской империи и СССР? Вместе с историками и краеведами мы расскажем о ключевых событиях за более чем 1000 лет — в подкасте "Новороссия. Русский Фронтир".

2024-12-18T11:10:00+03:00

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2024-12-18T11:10:00+03:00

новороссия.русский фронтир

новороссия

российская империя

русское географическое общество

великая отечественная война (1941-1945)

ссср

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“Новороссия. Русский фронтир”. Трейлер Почему земли Северного Причерноморья стали частью русского государства только в XVIII веке? Что Новороссия досталось от Великой степи, и как зарождался один из ключевых промышленных центров Российской империи и СССР? Вместе с историками и краеведами мы расскажем о ключевых событиях за более чем 1000 лет — в подкасте "Новороссия. Русский Фронтир". audio/mpeg

“Новороссия. Русский фронтир”. Трейлер Почему земли Северного Причерноморья стали частью русского государства только в XVIII веке? Что Новороссия досталось от Великой степи, и как зарождался один из ключевых промышленных центров Российской империи и СССР? Вместе с историками и краеведами мы расскажем о ключевых событиях за более чем 1000 лет — в подкасте "Новороссия. Русский Фронтир". audio/mpeg

За двенадцать веков, которые будут охвачены в проекте, на широких просторах Северного Причерноморья произошло немало эпохальных событий. Столкновение с печенежской ордой, сокрушительные набеги татар, покорение Дикого поля, строительство заводов и железных дорог, революция, гражданская война, Великая Отечественная война, политические кризисы... Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".

новороссия

российская империя

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новороссия, российская империя, русское географическое общество, великая отечественная война (1941-1945), ссср, аудио