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“Новороссия. Русский фронтир”. Трейлер
“Новороссия. Русский фронтир”. Трейлер - РИА Новости, 18.12.2024
“Новороссия. Русский фронтир”. Трейлер
Почему земли Северного Причерноморья стали частью русского государства только в XVIII веке? Что Новороссия досталось от Великой степи, и как зарождался один из ключевых промышленных центров Российской империи и СССР? Вместе с историками и краеведами мы расскажем о ключевых событиях за более чем 1000 лет — в подкасте "Новороссия. Русский Фронтир".
2024-12-18T11:10:00+03:00
2024-12-18T11:10:00+03:00
2024-12-18T11:10:00+03:00
новороссия.русский фронтир
новороссия
российская империя
русское географическое общество
великая отечественная война (1941-1945)
ссср
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“Новороссия. Русский фронтир”. Трейлер
Почему земли Северного Причерноморья стали частью русского государства только в XVIII веке? Что Новороссия досталось от Великой степи, и как зарождался один из ключевых промышленных центров Российской империи и СССР? Вместе с историками и краеведами мы расскажем о ключевых событиях за более чем 1000 лет — в подкасте "Новороссия. Русский Фронтир".
audio/mpeg
“Новороссия. Русский фронтир”. Трейлер
Почему земли Северного Причерноморья стали частью русского государства только в XVIII веке? Что Новороссия досталось от Великой степи, и как зарождался один из ключевых промышленных центров Российской империи и СССР? Вместе с историками и краеведами мы расскажем о ключевых событиях за более чем 1000 лет — в подкасте "Новороссия. Русский Фронтир".
audio/mpeg
За двенадцать веков, которые будут охвачены в проекте, на широких просторах Северного Причерноморья произошло немало эпохальных событий. Столкновение с печенежской ордой, сокрушительные набеги татар, покорение Дикого поля, строительство заводов и железных дорог, революция, гражданская война, Великая Отечественная война, политические кризисы... Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новороссия, российская империя, русское географическое общество, великая отечественная война (1941-1945), ссср, аудио
Новороссия.Русский фронтир, Новороссия, Российская империя, Русское географическое общество, Великая Отечественная война (1941-1945), СССР
“Новороссия. Русский фронтир”. Трейлер
Почему земли Северного Причерноморья стали частью русского государства только в XVIII веке? Что Новороссия досталось от Великой степи, и как зарождался один из ключевых промышленных центров Российской империи и СССР? Вместе с историками и краеведами мы расскажем о ключевых событиях за более чем 1000 лет — в подкасте "Новороссия. Русский Фронтир".