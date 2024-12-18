Рейтинг@Mail.ru
“Новороссия. Русский фронтир”. Трейлер - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новороссия. Русский Фронтир - хедер - РИА Новости, 1920
Новороссия.Русский фронтир
 
11:10 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/novorossiya-1989854042.html
“Новороссия. Русский фронтир”. Трейлер
“Новороссия. Русский фронтир”. Трейлер - РИА Новости, 18.12.2024
“Новороссия. Русский фронтир”. Трейлер
Почему земли Северного Причерноморья стали частью русского государства только в XVIII веке? Что Новороссия досталось от Великой степи, и как зарождался один из ключевых промышленных центров Российской империи и СССР? Вместе с историками и краеведами мы расскажем о ключевых событиях за более чем 1000 лет — в подкасте "Новороссия. Русский Фронтир".
2024-12-18T11:10:00+03:00
2024-12-18T11:10:00+03:00
новороссия.русский фронтир
новороссия
российская империя
русское географическое общество
великая отечественная война (1941-1945)
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989852945_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_bb83be7a0bb3cfc95f49689465055732.png
“Новороссия. Русский фронтир”. Трейлер
Почему земли Северного Причерноморья стали частью русского государства только в XVIII веке? Что Новороссия досталось от Великой степи, и как зарождался один из ключевых промышленных центров Российской империи и СССР? Вместе с историками и краеведами мы расскажем о ключевых событиях за более чем 1000 лет — в подкасте "Новороссия. Русский Фронтир".
audio/mpeg
“Новороссия. Русский фронтир”. Трейлер
Почему земли Северного Причерноморья стали частью русского государства только в XVIII веке? Что Новороссия досталось от Великой степи, и как зарождался один из ключевых промышленных центров Российской империи и СССР? Вместе с историками и краеведами мы расскажем о ключевых событиях за более чем 1000 лет — в подкасте "Новороссия. Русский Фронтир".
audio/mpeg
За двенадцать веков, которые будут охвачены в проекте, на широких просторах Северного Причерноморья произошло немало эпохальных событий. Столкновение с печенежской ордой, сокрушительные набеги татар, покорение Дикого поля, строительство заводов и железных дорог, революция, гражданская война, Великая Отечественная война, политические кризисы... Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
новороссия
российская империя
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989852945_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_376b12aae11376d6b56e49c57f409ed5.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссия, российская империя, русское географическое общество, великая отечественная война (1941-1945), ссср, аудио
Новороссия.Русский фронтир, Новороссия, Российская империя, Русское географическое общество, Великая Отечественная война (1941-1945), СССР

“Новороссия. Русский фронтир”. Трейлер

Новороссия.Русский фронтир
“Новороссия. Русский фронтир”. Трейлер
Вчера, 11:10
Читать ria.ru в
Дзен
Почему земли Северного Причерноморья стали частью русского государства только в XVIII веке? Что Новороссия досталось от Великой степи, и как зарождался один из ключевых промышленных центров Российской империи и СССР? Вместе с историками и краеведами мы расскажем о ключевых событиях за более чем 1000 лет — в подкасте "Новороссия. Русский Фронтир".
За двенадцать веков, которые будут охвачены в проекте, на широких просторах Северного Причерноморья произошло немало эпохальных событий. Столкновение с печенежской ордой, сокрушительные набеги татар, покорение Дикого поля, строительство заводов и железных дорог, революция, гражданская война, Великая Отечественная война, политические кризисы...
Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
 
Новороссия.Русский фронтирНовороссияРоссийская империяРусское географическое обществоВеликая Отечественная война (1941-1945)СССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала