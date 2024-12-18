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На Черноморском побережье собрали около 80 тонн нефтепродуктов - РИА Новости, 18.12.2024
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14:00 18.12.2024 (обновлено: 14:09 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/neft-1989908937.html
На Черноморском побережье собрали около 80 тонн нефтепродуктов
На Черноморском побережье собрали около 80 тонн нефтепродуктов - РИА Новости, 18.12.2024
На Черноморском побережье собрали около 80 тонн нефтепродуктов
Спасатели и волонтеры собрали на черноморском побережье Кубани порядка 80 тонн нефтепродуктов после аварии двух танкеров в Керченском проливе, рассказали РИА... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T14:00:00+03:00
2024-12-18T14:09:00+03:00
россия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Спасатели и волонтеры собрали на черноморском побережье Кубани порядка 80 тонн нефтепродуктов после аварии двух танкеров в Керченском проливе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Спасателями и волонтерами всего с начала работ собрано уже порядка 80 тонн", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что от мазута очищено более 8,1 километра береговой линии черноморского побережья Краснодарского края. К ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлечены почти 2,7 тысячи человек.Танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов. По информации экстренных служб, танкеры перевозили 9,2 тысячи тонн мазута. По оценкам экспертов, вылилось в море около 3 тысяч тонн.
https://ria.ru/20241218/tanker-1989852580.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Черноморском побережье собрали около 80 тонн нефтепродуктов

Спасатели собрали около 80 тонн нефтепродуктов на Черноморском побережье

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Спасатели и волонтеры собрали на черноморском побережье Кубани порядка 80 тонн нефтепродуктов после аварии двух танкеров в Керченском проливе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Спасателями и волонтерами всего с начала работ собрано уже порядка 80 тонн", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что от мазута очищено более 8,1 километра береговой линии черноморского побережья Краснодарского края. К ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлечены почти 2,7 тысячи человек.
Танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов. По информации экстренных служб, танкеры перевозили 9,2 тысячи тонн мазута. По оценкам экспертов, вылилось в море около 3 тысяч тонн.
Работы по очистке черноморского побережья после крушения танкеров - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Мазут обнаружен на участке берега длиной 40 километров из-за ЧП с танкерами
Вчера, 10:43
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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