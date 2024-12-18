https://ria.ru/20241218/neft-1989908937.html

На Черноморском побережье собрали около 80 тонн нефтепродуктов

На Черноморском побережье собрали около 80 тонн нефтепродуктов - РИА Новости, 18.12.2024

На Черноморском побережье собрали около 80 тонн нефтепродуктов

Спасатели и волонтеры собрали на черноморском побережье Кубани порядка 80 тонн нефтепродуктов после аварии двух танкеров в Керченском проливе, рассказали РИА... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:00:00+03:00

2024-12-18T14:00:00+03:00

2024-12-18T14:09:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Спасатели и волонтеры собрали на черноморском побережье Кубани порядка 80 тонн нефтепродуктов после аварии двух танкеров в Керченском проливе, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Спасателями и волонтерами всего с начала работ собрано уже порядка 80 тонн", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что от мазута очищено более 8,1 километра береговой линии черноморского побережья Краснодарского края. К ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлечены почти 2,7 тысячи человек.Танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов. По информации экстренных служб, танкеры перевозили 9,2 тысячи тонн мазута. По оценкам экспертов, вылилось в море около 3 тысяч тонн.

https://ria.ru/20241218/tanker-1989852580.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)