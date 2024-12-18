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В ВятГУ вывели бактерии для устранения техногенных катастроф - РИА Новости, 18.12.2024
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Наука
 
09:00 18.12.2024 (обновлено: 09:57 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/nauka-1989749673.html
В ВятГУ вывели бактерии для устранения техногенных катастроф
В ВятГУ вывели бактерии для устранения техногенных катастроф - РИА Новости, 18.12.2024
В ВятГУ вывели бактерии для устранения техногенных катастроф
Бактерии для устранения техногенных катастроф, например, разливов нефти и нефтепродуктов, вывели в ВятГУ. Ученые взяли часть генетического материала у... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:00:00+03:00
2024-12-18T09:57:00+03:00
наука
наука
университетская наука
вятский государственный университет
киров
бактерии
российские инновации
безопасность и комфорт среды
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Бактерии для устранения техногенных катастроф, например, разливов нефти и нефтепродуктов, вывели в ВятГУ. Ученые взяли часть генетического материала у синегнойной и кишечной палочек и встроили его в родственную им безопасную псевдомонаду. Результаты представлены в издании "Теоретическая и прикладная экология".Для ликвидации отрицательного антропогенного воздействия на природу, например, разливов нефти и нефтепродуктов, используют поверхностно-активные вещества (ПАВ) — сурфактанты. Это химические соединения, которые уменьшают поверхностное натяжение между двумя фазами, такими как воздух и жидкость.Сурфактанты позволяют создавать эмульсии из воды и жиров, благодаря этому они облегчают вымывание загрязнений различного происхождения и широко используются в моющих средствах (стиральных порошках, "антижирах" и так далее), косметической и пищевой промышленностях.В нефтегазовой отрасли они применяются для увеличения нефтеотдачи из уже прошедших первичную и вторичную процедуру добычи пластов, рассказали ученые Вятского государственного университета (ВятГУ).По их словам, одними из наиболее эффективных сурфактантов являются рамнолипиды, имеющие "голову" из сахара рамнозы и один или несколько "хвостов", образованных жирными кислотами.В природе самый эффективный производитель рамнолипидов — условно-патогенная для человека бактерия синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), возбудитель ряда внутрибольничных инфекций, размножающийся на раковинах и предметах ухода, добавили в вузе.Даже для здорового человека прямой контакт с этой грамотрицательной аэробной бактерией может привести к неприятным последствиям. Из-за этого актуальным является создание генно-инженерных продуцентов, безопасных для человека и имеющих высокую производственную эффективность.Коллектив ученых ВятГУ предложил обезопасить производство рамнолипидов "генноинженерным" путем: для этого в непатогенные для человека микроорганизмы были встроены участки генома синегнойной палочки, отвечающие за биосинтез этих соединений."Мы поместили в организм намного менее опасной для человека бактерии Pseudomonas viridiflava гены rhlAB, отвечающие за выработку рамнолипидов. Это было сделано с помощью плазмид: небольших "колечек" ДНК, которые клетки прокариот "читают" вместе с основным генетическим материалом", — сообщил один из авторов работы, проректор по науке и инновациям ВятГУ Сергей Литвинец.Как рассказал ученый, сурфактанты биологического происхождения набирают популярность по причине того, что их использование лишено ряда недостатков, присущих традиционным поверхностно-активным веществам. Они обладают высокой эмульгирующей способностью, являются природными соединениями и способны к биоразложению.Наибольшую эффективность в синтезе рамнолипидов проявил генноинженерный продуцент на основе родственной синегнойной палочке непатогенной псевдомонады. Продуцент показал очень высокий выход целевого продукта, а в дальнейшем его продуктивность будет еще увеличена за счет подбора оптимальных условий культивирования.В будущем специалисты намерены коммерциализировать усовершенствованные микроорганизмы для производства биосурфактантов с целью внедрения безопасных природоподобных эмульгаторов в различные отрасли промышленности.Разработка осуществляется в рамках реализации стратегического проекта "Технологии здоровья" программы развития "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20241217/nefteprodukty-1989624888.html
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наука, университетская наука, вятский государственный университет, киров, бактерии, российские инновации, безопасность и комфорт среды, здоровье - общество
Наука, Наука, Университетская наука, Вятский государственный университет, Киров, Бактерии, Российские инновации, Безопасность и комфорт среды, Здоровье - Общество

В ВятГУ вывели бактерии для устранения техногенных катастроф

© iStock.com / okugawaРука зачерпывает нефть
Рука зачерпывает нефть - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© iStock.com / okugawa
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Бактерии для устранения техногенных катастроф, например, разливов нефти и нефтепродуктов, вывели в ВятГУ. Ученые взяли часть генетического материала у синегнойной и кишечной палочек и встроили его в родственную им безопасную псевдомонаду. Результаты представлены в издании "Теоретическая и прикладная экология".
Для ликвидации отрицательного антропогенного воздействия на природу, например, разливов нефти и нефтепродуктов, используют поверхностно-активные вещества (ПАВ) — сурфактанты. Это химические соединения, которые уменьшают поверхностное натяжение между двумя фазами, такими как воздух и жидкость.
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Сурфактанты позволяют создавать эмульсии из воды и жиров, благодаря этому они облегчают вымывание загрязнений различного происхождения и широко используются в моющих средствах (стиральных порошках, "антижирах" и так далее), косметической и пищевой промышленностях.
В нефтегазовой отрасли они применяются для увеличения нефтеотдачи из уже прошедших первичную и вторичную процедуру добычи пластов, рассказали ученые Вятского государственного университета (ВятГУ).
По их словам, одними из наиболее эффективных сурфактантов являются рамнолипиды, имеющие "голову" из сахара рамнозы и один или несколько "хвостов", образованных жирными кислотами.
В природе самый эффективный производитель рамнолипидов — условно-патогенная для человека бактерия синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), возбудитель ряда внутрибольничных инфекций, размножающийся на раковинах и предметах ухода, добавили в вузе.
Даже для здорового человека прямой контакт с этой грамотрицательной аэробной бактерией может привести к неприятным последствиям. Из-за этого актуальным является создание генно-инженерных продуцентов, безопасных для человека и имеющих высокую производственную эффективность.
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Коллектив ученых ВятГУ предложил обезопасить производство рамнолипидов "генноинженерным" путем: для этого в непатогенные для человека микроорганизмы были встроены участки генома синегнойной палочки, отвечающие за биосинтез этих соединений.
«
"Мы поместили в организм намного менее опасной для человека бактерии Pseudomonas viridiflava гены rhlAB, отвечающие за выработку рамнолипидов. Это было сделано с помощью плазмид: небольших "колечек" ДНК, которые клетки прокариот "читают" вместе с основным генетическим материалом", — сообщил один из авторов работы, проректор по науке и инновациям ВятГУ Сергей Литвинец.
Как рассказал ученый, сурфактанты биологического происхождения набирают популярность по причине того, что их использование лишено ряда недостатков, присущих традиционным поверхностно-активным веществам. Они обладают высокой эмульгирующей способностью, являются природными соединениями и способны к биоразложению.
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Наибольшую эффективность в синтезе рамнолипидов проявил генноинженерный продуцент на основе родственной синегнойной палочке непатогенной псевдомонады. Продуцент показал очень высокий выход целевого продукта, а в дальнейшем его продуктивность будет еще увеличена за счет подбора оптимальных условий культивирования.
В будущем специалисты намерены коммерциализировать усовершенствованные микроорганизмы для производства биосурфактантов с целью внедрения безопасных природоподобных эмульгаторов в различные отрасли промышленности.
Разработка осуществляется в рамках реализации стратегического проекта "Технологии здоровья" программы развития "Приоритет-2030".
 
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