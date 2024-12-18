https://ria.ru/20241218/nato-1990014184.html

Генсек НАТО перед встречей с Зеленским сделал акцент на мирных переговорах

Генсек НАТО перед встречей с Зеленским сделал акцент на мирных переговорах - РИА Новости, 18.12.2024

Генсек НАТО перед встречей с Зеленским сделал акцент на мирных переговорах

Генсек НАТО Марк Рютте в совместном заявлении для СМИ с Владимиром Зеленским в Брюсселе перед началом переговоров с рядом европейских лидеров сделал акцент на... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T23:02:00+03:00

2024-12-18T23:02:00+03:00

2024-12-18T23:03:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в совместном заявлении для СМИ с Владимиром Зеленским в Брюсселе перед началом переговоров с рядом европейских лидеров сделал акцент на вероятных будущих мирных переговорах и необходимости создать для Киева условия для "мира", а также предусмотреть экономическую помощь "после достижения мира". "Украина должна быть в наилучшей позиции, когда решит начать мирные переговоры. Поэтому уже сейчас мы должны сделать все, чтобы были поставлены системы ПВО, другие вооружения, которые мы в состоянии предоставить", - сказал он. По словам Рютте, надо думать и об экономике Украины как сейчас, так и "после достижения мира". Он поддержал инициативу приобретения вооружений для Украины у украинских производителей, что, по его мнению, также должно помочь украинской экономике. В среду вечером в Брюсселе проходит встреча Зеленского с генсеком НАТО и ограниченным числом лидеров ведущих стран ЕС, а также главами Еврокомиссии и Евросовета. Формат встречи достаточно необычный, поскольку в четверг утром Зеленский также будет встречаться со всеми 27 лидерами европейских стран на саммите ЕС в Брюсселе. Его участие в саммите в четверг было запланировано заранее. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989830170.html

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