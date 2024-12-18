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В Белом доме не знают, что будет со вступлением Украины в НАТО при Трампе - РИА Новости, 18.12.2024
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17:52 18.12.2024 (обновлено: 18:07 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/nato-1989969222.html
В Белом доме не знают, что будет со вступлением Украины в НАТО при Трампе
В Белом доме не знают, что будет со вступлением Украины в НАТО при Трампе - РИА Новости, 18.12.2024
В Белом доме не знают, что будет со вступлением Украины в НАТО при Трампе
Решение о перспективах членства Украины в НАТО будет зависеть от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, однако возможность достижения... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:52:00+03:00
2024-12-18T18:07:00+03:00
в мире
украина
нато
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
майкл карпентер
атлантический совет
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Решение о перспективах членства Украины в НАТО будет зависеть от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, однако возможность достижения договорённости по этому вопросу в 2025 году остаётся под вопросом, заявил специальный помощник американского президента и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер."Это очень важный вопрос, который мы активно обсуждаем внутри команды. Думаю, теперь всё будет зависеть от новой администрации, которая должна определить, как использовать перспективу членства Украины в НАТО в ближайшие месяцы, особенно если переговоры начнутся в 2025 году", — отметил Карпентер, выступая в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом совете.Также он подчеркнул, что на данный момент в альянсе нет консенсуса среди союзников о возможности официального приглашения Украины."Мы согласны, что Украина однажды станет членом НАТО, но на текущий момент это всё ещё открытый вопрос", — добавил он.Карпентер выразил сомнение в том, что какие-либо договорённости на этот счет могут быть достигнуты в 2025 году, но допустил возможность начала переговоров.
https://ria.ru/20241218/ukraine-1989933112.html
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в мире, украина, нато, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, майкл карпентер, атлантический совет
В мире, Украина, НАТО, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Майкл Карпентер, Атлантический совет
В Белом доме не знают, что будет со вступлением Украины в НАТО при Трампе

В Белом доме заявили, что вопрос с Украиной и НАТО теперь будет решать Трамп

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Решение о перспективах членства Украины в НАТО будет зависеть от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, однако возможность достижения договорённости по этому вопросу в 2025 году остаётся под вопросом, заявил специальный помощник американского президента и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер.
"Это очень важный вопрос, который мы активно обсуждаем внутри команды. Думаю, теперь всё будет зависеть от новой администрации, которая должна определить, как использовать перспективу членства Украины в НАТО в ближайшие месяцы, особенно если переговоры начнутся в 2025 году", — отметил Карпентер, выступая в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом совете.
Также он подчеркнул, что на данный момент в альянсе нет консенсуса среди союзников о возможности официального приглашения Украины.
"Мы согласны, что Украина однажды станет членом НАТО, но на текущий момент это всё ещё открытый вопрос", — добавил он.
Карпентер выразил сомнение в том, что какие-либо договорённости на этот счет могут быть достигнуты в 2025 году, но допустил возможность начала переговоров.
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В миреУкраинаНАТОСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампМайкл КарпентерАтлантический совет
 
 
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