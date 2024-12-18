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Рябков рассказал, что мешает урегулировать украинский кризис
Рябков рассказал, что мешает урегулировать украинский кризис - РИА Новости, 18.12.2024
Рябков рассказал, что мешает урегулировать украинский кризис
Стремление НАТО к бесконечному расширению и желание альянса в военно-политическом смысле освоить Украину фактически блокируют сегодня путь к долгосрочному... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:09:00+03:00
2024-12-18T17:09:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Стремление НАТО к бесконечному расширению и желание альянса в военно-политическом смысле освоить Украину фактически блокируют сегодня путь к долгосрочному политическому урегулированию украинского конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Сам генезис кризиса вокруг Украины непосредственным образом связан с вредоносной активностью Североатлантического блока во главе с США, а именно с его очень длительной и очень напористой экспансией глубоко враждебного России альянса на постсоветское пространство", - сказал Рябков, выступая в ходе сессии дискуссионного клуба "Валдай". "Стремление НАТО к бесконечному расширению, включая намерение геополитически поглотить и военно-политически освоить Украину продолжается и сейчас без каких-либо колебаний и стеснений. И это подается как неизменная цель, как константа функционирования альянса. По большому счету это напрямую блокирует любые пути к долгосрочному политико-дипломатическому урегулированию нынешнего кризиса", - добавил он.
https://ria.ru/20241005/nato-1976537145.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей рябков, нато
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Рябков, НАТО
Рябков рассказал, что мешает урегулировать украинский кризис
Рябков заявил, что стремление расширение НАТО мешает урегулированию на Украине