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Рябков рассказал, что мешает урегулировать украинский кризис - РИА Новости, 18.12.2024
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17:09 18.12.2024 (обновлено: 17:10 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/nato-1989957675.html
Рябков рассказал, что мешает урегулировать украинский кризис
Рябков рассказал, что мешает урегулировать украинский кризис - РИА Новости, 18.12.2024
Рябков рассказал, что мешает урегулировать украинский кризис
Стремление НАТО к бесконечному расширению и желание альянса в военно-политическом смысле освоить Украину фактически блокируют сегодня путь к долгосрочному... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:09:00+03:00
2024-12-18T17:10:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Стремление НАТО к бесконечному расширению и желание альянса в военно-политическом смысле освоить Украину фактически блокируют сегодня путь к долгосрочному политическому урегулированию украинского конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Сам генезис кризиса вокруг Украины непосредственным образом связан с вредоносной активностью Североатлантического блока во главе с США, а именно с его очень длительной и очень напористой экспансией глубоко враждебного России альянса на постсоветское пространство", - сказал Рябков, выступая в ходе сессии дискуссионного клуба "Валдай". "Стремление НАТО к бесконечному расширению, включая намерение геополитически поглотить и военно-политически освоить Украину продолжается и сейчас без каких-либо колебаний и стеснений. И это подается как неизменная цель, как константа функционирования альянса. По большому счету это напрямую блокирует любые пути к долгосрочному политико-дипломатическому урегулированию нынешнего кризиса", - добавил он.
https://ria.ru/20241005/nato-1976537145.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей рябков, нато
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Рябков, НАТО
Рябков рассказал, что мешает урегулировать украинский кризис

Рябков заявил, что стремление расширение НАТО мешает урегулированию на Украине

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Стремление НАТО к бесконечному расширению и желание альянса в военно-политическом смысле освоить Украину фактически блокируют сегодня путь к долгосрочному политическому урегулированию украинского конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Сам генезис кризиса вокруг Украины непосредственным образом связан с вредоносной активностью Североатлантического блока во главе с США, а именно с его очень длительной и очень напористой экспансией глубоко враждебного России альянса на постсоветское пространство", - сказал Рябков, выступая в ходе сессии дискуссионного клуба "Валдай".
"Стремление НАТО к бесконечному расширению, включая намерение геополитически поглотить и военно-политически освоить Украину продолжается и сейчас без каких-либо колебаний и стеснений. И это подается как неизменная цель, как константа функционирования альянса. По большому счету это напрямую блокирует любые пути к долгосрочному политико-дипломатическому урегулированию нынешнего кризиса", - добавил он.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Пушков объяснил, почему НАТО не может пригласить Украину в альянс
5 октября, 17:43
 
В миреУкраинаРоссияСШАСергей РябковНАТО
 
 
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