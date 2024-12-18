В Генштабе заявили о росте активности НАТО у российских границ
Герасимов: количество масштабных военных учений стран НАТО в год достигло 40
© AP Photo / Czarek SokolowskiФинский военный во время учений НАТО
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Финский военный во время учений НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Количество масштабных военных учений стран НАТО достигло 40 мероприятий в год, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"На фоне усиления напряженности отмечается увеличение активности НАТО у российских границ. Количество масштабных военных учений стран альянса достигло сорока мероприятий в год. На постоянной основе вблизи наших границ размещены многочисленные воинские контингенты", - сказал он на брифинге для военных атташе иностранных государств.
По словам Герасимова, антироссийская риторика блока подтверждается масштабным учением этого года "Стедфаст Дефендер". В него были вовлечены все страны альянса с отработкой вопросов крупномасштабных военных действий на Европейском континенте.
"В ходе учения к российским границам были передислоцированы значительные контингенты, в том числе американских войск, и осуществлено провокационное развертывание на датском острове Борнхольм пусковой установки из состава мобильного ракетного комплекса "Дарк Тифон" (дальность действия – 2400 км)", - отметил он.
"Все эти факторы не способствуют повышению безопасности для населения стран Европы, особенно для новых активистов НАТО – Финляндии и Швеции. Все учения стран НАТО нами внимательно отслеживаются в рамках стратегического сдерживания. Силами Военно-морского флота выполнялись задачи боевой службы, отработаны вопросы поиска иностранных подводных лодок, а также слежения оружием за корабельными группировками стран НАТО. Вблизи районов учений самолетами дальней авиации осуществлялось воздушное патрулирование. Силы и средства ПВО в этот период находились в повышенной готовности к пресечению нарушений воздушного пространства Российской Федерации", - добавил Герасимов.
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