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В Генштабе заявили о росте активности НАТО у российских границ - РИА Новости, 18.12.2024
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14:19 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/nato-1989915124.html
В Генштабе заявили о росте активности НАТО у российских границ
В Генштабе заявили о росте активности НАТО у российских границ - РИА Новости, 18.12.2024
В Генштабе заявили о росте активности НАТО у российских границ
Количество масштабных военных учений стран НАТО достигло 40 мероприятий в год, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T14:19:00+03:00
2024-12-18T14:19:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Количество масштабных военных учений стран НАТО достигло 40 мероприятий в год, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "На фоне усиления напряженности отмечается увеличение активности НАТО у российских границ. Количество масштабных военных учений стран альянса достигло сорока мероприятий в год. На постоянной основе вблизи наших границ размещены многочисленные воинские контингенты", - сказал он на брифинге для военных атташе иностранных государств. По словам Герасимова, антироссийская риторика блока подтверждается масштабным учением этого года "Стедфаст Дефендер". В него были вовлечены все страны альянса с отработкой вопросов крупномасштабных военных действий на Европейском континенте. "В ходе учения к российским границам были передислоцированы значительные контингенты, в том числе американских войск, и осуществлено провокационное развертывание на датском острове Борнхольм пусковой установки из состава мобильного ракетного комплекса "Дарк Тифон" (дальность действия – 2400 км)", - отметил он. "Все эти факторы не способствуют повышению безопасности для населения стран Европы, особенно для новых активистов НАТО – Финляндии и Швеции. Все учения стран НАТО нами внимательно отслеживаются в рамках стратегического сдерживания. Силами Военно-морского флота выполнялись задачи боевой службы, отработаны вопросы поиска иностранных подводных лодок, а также слежения оружием за корабельными группировками стран НАТО. Вблизи районов учений самолетами дальней авиации осуществлялось воздушное патрулирование. Силы и средства ПВО в этот период находились в повышенной готовности к пресечению нарушений воздушного пространства Российской Федерации", - добавил Герасимов.
https://ria.ru/20241023/finlyandiya-1979326310.html
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европа, финляндия, швеция, валерий герасимов, нато, вооруженные силы рф, в мире
Европа, Финляндия, Швеция, Валерий Герасимов, НАТО, Вооруженные силы РФ, В мире
В Генштабе заявили о росте активности НАТО у российских границ

Герасимов: количество масштабных военных учений стран НАТО в год достигло 40

© AP Photo / Czarek SokolowskiФинский военный во время учений НАТО
Финский военный во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Финский военный во время учений НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Количество масштабных военных учений стран НАТО достигло 40 мероприятий в год, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"На фоне усиления напряженности отмечается увеличение активности НАТО у российских границ. Количество масштабных военных учений стран альянса достигло сорока мероприятий в год. На постоянной основе вблизи наших границ размещены многочисленные воинские контингенты", - сказал он на брифинге для военных атташе иностранных государств.
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По словам Герасимова, антироссийская риторика блока подтверждается масштабным учением этого года "Стедфаст Дефендер". В него были вовлечены все страны альянса с отработкой вопросов крупномасштабных военных действий на Европейском континенте.
"В ходе учения к российским границам были передислоцированы значительные контингенты, в том числе американских войск, и осуществлено провокационное развертывание на датском острове Борнхольм пусковой установки из состава мобильного ракетного комплекса "Дарк Тифон" (дальность действия – 2400 км)", - отметил он.
"Все эти факторы не способствуют повышению безопасности для населения стран Европы, особенно для новых активистов НАТО – Финляндии и Швеции. Все учения стран НАТО нами внимательно отслеживаются в рамках стратегического сдерживания. Силами Военно-морского флота выполнялись задачи боевой службы, отработаны вопросы поиска иностранных подводных лодок, а также слежения оружием за корабельными группировками стран НАТО. Вблизи районов учений самолетами дальней авиации осуществлялось воздушное патрулирование. Силы и средства ПВО в этот период находились в повышенной готовности к пресечению нарушений воздушного пространства Российской Федерации", - добавил Герасимов.
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