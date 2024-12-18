https://ria.ru/20241218/nato-1989894743.html

Пушков оценил шансы Украины вступить в НАТО

Пушков оценил шансы Украины вступить в НАТО - РИА Новости, 18.12.2024

Пушков оценил шансы Украины вступить в НАТО

Шансы Украины на вступление в НАТО равны нулю до ухода президента США Джо Байдена со своего поста и при приходе Дональда Трампа, считает сенатор РФ Алексей... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T13:04:00+03:00

2024-12-18T13:04:00+03:00

2024-12-18T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Шансы Украины на вступление в НАТО равны нулю до ухода президента США Джо Байдена со своего поста и при приходе Дональда Трампа, считает сенатор РФ Алексей Пушков. "Уже не только Трамп и (премьер Венгрии Виктор - ред.) Орбан, но и кандидат на пост канцлера ФРГ (Фридрих - ред.) Мерц, сторонник предоставления Киеву немецких ракет "Таурус", заявил, что воюющая Украина не может стать членом НАТО и не может получить статус кандидата. Т.о., еще раз подтверждается, что надежды Киева получить приглашение в альянс до ухода Байдена равны нулю. И после прихода Трампа тоже", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова спецпредставителя ОБСЕ по Украине Петра Мареша о том, что он будет готовить Киев к вступлению в ЕС и НАТО, заявила, что "квази-представитель ОБСЕ" занимает не гармонизацией отношений стран-участниц организации, а углублением раскола на европейском пространстве.

https://ria.ru/20241212/zaharova-1988760249.html

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в мире, украина, киев, россия, дональд трамп, джо байден, алексей пушков, нато, обсе, евросоюз