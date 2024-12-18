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Пушков оценил шансы Украины вступить в НАТО - РИА Новости, 18.12.2024
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13:04 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/nato-1989894743.html
Пушков оценил шансы Украины вступить в НАТО
Пушков оценил шансы Украины вступить в НАТО - РИА Новости, 18.12.2024
Пушков оценил шансы Украины вступить в НАТО
Шансы Украины на вступление в НАТО равны нулю до ухода президента США Джо Байдена со своего поста и при приходе Дональда Трампа, считает сенатор РФ Алексей... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:04:00+03:00
2024-12-18T13:04:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Шансы Украины на вступление в НАТО равны нулю до ухода президента США Джо Байдена со своего поста и при приходе Дональда Трампа, считает сенатор РФ Алексей Пушков. "Уже не только Трамп и (премьер Венгрии Виктор - ред.) Орбан, но и кандидат на пост канцлера ФРГ (Фридрих - ред.) Мерц, сторонник предоставления Киеву немецких ракет "Таурус", заявил, что воюющая Украина не может стать членом НАТО и не может получить статус кандидата. Т.о., еще раз подтверждается, что надежды Киева получить приглашение в альянс до ухода Байдена равны нулю. И после прихода Трампа тоже", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова спецпредставителя ОБСЕ по Украине Петра Мареша о том, что он будет готовить Киев к вступлению в ЕС и НАТО, заявила, что "квази-представитель ОБСЕ" занимает не гармонизацией отношений стран-участниц организации, а углублением раскола на европейском пространстве.
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в мире, украина, киев, россия, дональд трамп, джо байден, алексей пушков, нато, обсе, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Алексей Пушков, НАТО, ОБСЕ, Евросоюз
Пушков оценил шансы Украины вступить в НАТО

Пушков заявил, что шансы Украины на вступление в НАТО равны нулю

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Шансы Украины на вступление в НАТО равны нулю до ухода президента США Джо Байдена со своего поста и при приходе Дональда Трампа, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
"Уже не только Трамп и (премьер Венгрии Виктор - ред.) Орбан, но и кандидат на пост канцлера ФРГ (Фридрих - ред.) Мерц, сторонник предоставления Киеву немецких ракет "Таурус", заявил, что воюющая Украина не может стать членом НАТО и не может получить статус кандидата. Т.о., еще раз подтверждается, что надежды Киева получить приглашение в альянс до ухода Байдена равны нулю. И после прихода Трампа тоже", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова спецпредставителя ОБСЕ по Украине Петра Мареша о том, что он будет готовить Киев к вступлению в ЕС и НАТО, заявила, что "квази-представитель ОБСЕ" занимает не гармонизацией отношений стран-участниц организации, а углублением раскола на европейском пространстве.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Захарова прокомментировала слова спецпредставителя ОБСЕ по Украине
12 декабря, 10:49
 
В миреУкраинаКиевРоссияДональд ТрампДжо БайденАлексей ПушковНАТООБСЕЕвросоюз
 
 
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