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Против бразильского наемника завели дело за преступления в Курской области - РИА Новости, 18.12.2024
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11:45 18.12.2024 (обновлено: 11:54 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/naemnik-1989873910.html
Против бразильского наемника завели дело за преступления в Курской области
Против бразильского наемника завели дело за преступления в Курской области - РИА Новости, 18.12.2024
Против бразильского наемника завели дело за преступления в Курской области
Уголовное дело заочно возбуждено против бразильского наемника, который пытал и убил двух российских военных в Курской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:45:00+03:00
2024-12-18T11:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
бразилия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Уголовное дело заочно возбуждено против бразильского наемника, который пытал и убил двух российских военных в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса. Он подозревается (заочно) в наемничестве и совершении террористического акта в Курской области", - говорится в сообщении. По данным следствия, Рибейру ди Жезус принимает участие в вооруженном конфликте в качестве наемника в РФ. Отмечается, что он и другие наемники, действуя вместе с представителями вооруженных формирований Украины, в сентябре 2024 года незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область. "После вторжения Рибейру ди Жезус применил к двум российским военнослужащим пытки и физическое насилие, а затем их убил", - подчеркивается в сообщении. В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение наемника и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям причастных. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди них есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20241210/naemnik-1988349933.html
https://ria.ru/20241128/naemnik-1986308331.html
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россия, курская область, бразилия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Бразилия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Против бразильского наемника завели дело за преступления в Курской области

Против бразильского наемника, пытавшего и убившего двух военных, возбудили дело

© СоцсетиБразильский наемник Лукаш Рибейру ди Жесус. Кадр видео
Бразильский наемник Лукаш Рибейру ди Жесус. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Соцсети
Бразильский наемник Лукаш Рибейру ди Жесус. Кадр видео
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Уголовное дело заочно возбуждено против бразильского наемника, который пытал и убил двух российских военных в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса. Он подозревается (заочно) в наемничестве и совершении террористического акта в Курской области", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, Рибейру ди Жезус принимает участие в вооруженном конфликте в качестве наемника в РФ. Отмечается, что он и другие наемники, действуя вместе с представителями вооруженных формирований Украины, в сентябре 2024 года незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область.
"После вторжения Рибейру ди Жезус применил к двум российским военнослужащим пытки и физическое насилие, а затем их убил", - подчеркивается в сообщении.
В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение наемника и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям причастных.
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Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди них есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБразилияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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