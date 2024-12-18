https://ria.ru/20241218/naemnik-1989873910.html

Против бразильского наемника завели дело за преступления в Курской области

Против бразильского наемника завели дело за преступления в Курской области - РИА Новости, 18.12.2024

Против бразильского наемника завели дело за преступления в Курской области

Уголовное дело заочно возбуждено против бразильского наемника, который пытал и убил двух российских военных в Курской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T11:45:00+03:00

2024-12-18T11:45:00+03:00

2024-12-18T11:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

бразилия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Уголовное дело заочно возбуждено против бразильского наемника, который пытал и убил двух российских военных в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса. Он подозревается (заочно) в наемничестве и совершении террористического акта в Курской области", - говорится в сообщении. По данным следствия, Рибейру ди Жезус принимает участие в вооруженном конфликте в качестве наемника в РФ. Отмечается, что он и другие наемники, действуя вместе с представителями вооруженных формирований Украины, в сентябре 2024 года незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область. "После вторжения Рибейру ди Жезус применил к двум российским военнослужащим пытки и физическое насилие, а затем их убил", - подчеркивается в сообщении. В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение наемника и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям причастных. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди них есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20241210/naemnik-1988349933.html

https://ria.ru/20241128/naemnik-1986308331.html

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, бразилия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия