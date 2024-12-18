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РЖД рассказали о выплатах пострадавшим при ЧП с поездом под Мурманском - РИА Новости, 18.12.2024
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20:07 18.12.2024 (обновлено: 20:13 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/murmansk-1989993896.html
РЖД рассказали о выплатах пострадавшим при ЧП с поездом под Мурманском
РЖД рассказали о выплатах пострадавшим при ЧП с поездом под Мурманском - РИА Новости, 18.12.2024
РЖД рассказали о выплатах пострадавшим при ЧП с поездом под Мурманском
Госпитализированным пострадавшим при ЧП с поездом в Мурманской области выплатят по 1 миллиону рублей, обратившимся за медпомощью на месте - 500 тысяч рублей,... РИА Новости, 18.12.2024
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2024-12-18T20:13:00+03:00
происшествия
мурманская область
мурманск
санкт-петербург
олег белозеров
ржд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госпитализированным пострадавшим при ЧП с поездом в Мурманской области выплатят по 1 миллиону рублей, обратившимся за медпомощью на месте - 500 тысяч рублей, сообщила компания."Госпитализированным пострадавшим предусматривается выплата по 1 млн рублей, обратившимся за медицинской помощью на месте - 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Сообщается также, что РЖД готовы предоставить возможность лечения и реабилитации пострадавшим пассажирам в своих медицинских учреждениях за счёт компании. Всем пассажирам поезда вернут полную стоимость билетов и начислят по 20 000 бонусных баллов.В 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. С рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны. По последним данным МЧС, пострадали 14 человек. Возбуждено уголовное дело. РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.
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мурманская область
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происшествия, мурманская область, мурманск, санкт-петербург, олег белозеров, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мурманская область, Мурманск, Санкт-Петербург, Олег Белозеров, РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
РЖД рассказали о выплатах пострадавшим при ЧП с поездом под Мурманском

РЖД: госпитализированным после ЧП с поездом под Мурманском выплатят по миллиону

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области . Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госпитализированным пострадавшим при ЧП с поездом в Мурманской области выплатят по 1 миллиону рублей, обратившимся за медпомощью на месте - 500 тысяч рублей, сообщила компания.
"Госпитализированным пострадавшим предусматривается выплата по 1 млн рублей, обратившимся за медицинской помощью на месте - 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что РЖД готовы предоставить возможность лечения и реабилитации пострадавшим пассажирам в своих медицинских учреждениях за счёт компании. Всем пассажирам поезда вернут полную стоимость билетов и начислят по 20 000 бонусных баллов.
В 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. С рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны. По последним данным МЧС, пострадали 14 человек. Возбуждено уголовное дело. РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Вертолет с медиками готовится к вылету к месту ЧП в Мурманской области
18:59
 
ПроисшествияМурманская областьМурманскСанкт-ПетербургОлег БелозеровРЖДМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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