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Медики РЖД будут сопровождать поезд из Мурманска в Петербург - РИА Новости, 18.12.2024
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19:13 18.12.2024 (обновлено: 19:14 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/murmansk-1989987079.html
Медики РЖД будут сопровождать поезд из Мурманска в Петербург
Медики РЖД будут сопровождать поезд из Мурманска в Петербург - РИА Новости, 18.12.2024
Медики РЖД будут сопровождать поезд из Мурманска в Петербург
Медики РЖД будут сопровождать поезд Мурманск - Санкт-Петербург, который в ближайшее время продолжит движение, сообщила компания. РИА Новости, 18.12.2024
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мурманск
санкт-петербург
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Медики РЖД будут сопровождать поезд Мурманск - Санкт-Петербург, который в ближайшее время продолжит движение, сообщила компания."Медики РЖД будут сопровождать поезд №11 Мурманск - Санкт-Петербург, который в ближайшее время продолжит движение по маршруту", - говорится в сообщении.Уточняется, что сотрудники учреждений здравоохранения компании проведут повагонный осмотр пассажиров, при необходимости окажут медицинскую помощь.
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мурманск, санкт-петербург, ржд
Мурманск, Санкт-Петербург, РЖД
Медики РЖД будут сопровождать поезд из Мурманска в Петербург

Медики РЖД будут сопровождать поезд Мурманск-Петербург, попавший в аварию

© Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Медики РЖД будут сопровождать поезд Мурманск - Санкт-Петербург, который в ближайшее время продолжит движение, сообщила компания.
"Медики РЖД будут сопровождать поезд №11 Мурманск - Санкт-Петербург, который в ближайшее время продолжит движение по маршруту", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники учреждений здравоохранения компании проведут повагонный осмотр пассажиров, при необходимости окажут медицинскую помощь.
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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