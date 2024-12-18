https://ria.ru/20241218/murmansk-1989987079.html
Медики РЖД будут сопровождать поезд из Мурманска в Петербург
Медики РЖД будут сопровождать поезд из Мурманска в Петербург - РИА Новости, 18.12.2024
Медики РЖД будут сопровождать поезд из Мурманска в Петербург
Медики РЖД будут сопровождать поезд Мурманск - Санкт-Петербург, который в ближайшее время продолжит движение, сообщила компания. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T19:13:00+03:00
2024-12-18T19:13:00+03:00
2024-12-18T19:14:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Медики РЖД будут сопровождать поезд Мурманск - Санкт-Петербург, который в ближайшее время продолжит движение, сообщила компания."Медики РЖД будут сопровождать поезд №11 Мурманск - Санкт-Петербург, который в ближайшее время продолжит движение по маршруту", - говорится в сообщении.Уточняется, что сотрудники учреждений здравоохранения компании проведут повагонный осмотр пассажиров, при необходимости окажут медицинскую помощь.
https://ria.ru/20241218/poezd-1989983342.html
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мурманск, санкт-петербург, ржд
Мурманск, Санкт-Петербург, РЖД
Медики РЖД будут сопровождать поезд из Мурманска в Петербург
Медики РЖД будут сопровождать поезд Мурманск-Петербург, попавший в аварию