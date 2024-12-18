https://ria.ru/20241218/mostransavto-1989899056.html

На маршруты "Мострансавто" вышли 35 новых автобусов в Подмосковье

На маршруты "Мострансавто" вышли 35 новых автобусов в Подмосковье - РИА Новости, 18.12.2024

На маршруты "Мострансавто" вышли 35 новых автобусов в Подмосковье

Первые 35 новых автобусов большого класса Foton поступили в автопарк подмосковного перевозчика АО "Мострансавто", в среду эти транспортные средства начали... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T13:23:00+03:00

2024-12-18T13:23:00+03:00

2024-12-18T13:23:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Первые 35 новых автобусов большого класса Foton поступили в автопарк подмосковного перевозчика АО "Мострансавто", в среду эти транспортные средства начали перевозить жителей региона по ряду популярных маршрутов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Новые автобусы уже обслуживают пассажиров в городских округах Зарайск, Коломна, Луховицы, Домодедово, Наро-Фоминский, Клин, Сергиево-Посадский, Щелково и Лосино-Петровский. Транспортные средства большого класса вместимости начали работу на следующих маршрутах: №309 "Наро-Фоминск – Москва (метро "Саларьево")" — пять автобусов, №330к "Зарайск – метро "Котельники" — один автобус, №331к "Озеры – метро "Котельники" — три автобуса, № 333к "Белоомут – метро "Котельники" — один автобус, №371 "Свердловский – Москва (метро "Щелковская")" — восемь автобусов, №388к "Сергиев-Посад – Москва (метро "ВДНХ")" — пять автобусов, №437 "Клин – Москва (метро "Водный стадион")" — пять автобусов, №505 "в/ч "Ильинское – Москва (метро "Домодедовская")" — семь автобусов. В "Мострансавто" отметили, что постоянно работают над улучшением качества обслуживания пассажиров. Эти автобусы — первые из запланированной поставки в 104 транспортных средства. После ее завершения средний возраст автопарка "Мострансавто" составит 4,8 года. Обновление автопарка позволяет предоставлять более высокий уровень сервиса, улучшать качество перевозок и делать общественный транспорт доступнее.

https://ria.ru/20241218/zabegi-1989888212.html

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москва, московская область (подмосковье), мострансавто