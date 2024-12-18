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Москвичей предупредили о сильном похолодании - РИА Новости, 18.12.2024
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08:27 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/moskva-1989829160.html
Москвичей предупредили о сильном похолодании
Москвичей предупредили о сильном похолодании - РИА Новости, 18.12.2024
Москвичей предупредили о сильном похолодании
Температура в Москве в ночь на четверг опустится до минус 17, по метеостатистике, так холодно в столице бывает в среднем раз в 5 лет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T08:27:00+03:00
2024-12-18T08:27:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Температура в Москве в ночь на четверг опустится до минус 17, по метеостатистике, так холодно в столице бывает в среднем раз в 5 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В ночь на четверг, когда небо прояснится, ударят Никольские морозы: в Москве похолодает до минус 14 - минус 17, что на 7 градусов ниже многолетней нормы, в Подмосковье до минус 13 - минус 18 градусов мороза", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что, по метеостатистике, так холодно в Москве в среднем бывает не чаще одного раз в 5 лет. Последний раз такая температура наблюдалась в столице 12 лет назад, тогда было зафиксировано минус 18,8 градуса мороза.
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичей предупредили о сильном похолодании

Синоптик Тишковец: температура в Москве в ночь на четверг опустится до минус 17

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЖенщина во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Женщина во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Женщина во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Температура в Москве в ночь на четверг опустится до минус 17, по метеостатистике, так холодно в столице бывает в среднем раз в 5 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ночь на четверг, когда небо прояснится, ударят Никольские морозы: в Москве похолодает до минус 14 - минус 17, что на 7 градусов ниже многолетней нормы, в Подмосковье до минус 13 - минус 18 градусов мороза", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что, по метеостатистике, так холодно в Москве в среднем бывает не чаще одного раз в 5 лет. Последний раз такая температура наблюдалась в столице 12 лет назад, тогда было зафиксировано минус 18,8 градуса мороза.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецПогода
 
 
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