https://ria.ru/20241218/moskva-1989829160.html

Москвичей предупредили о сильном похолодании

Москвичей предупредили о сильном похолодании - РИА Новости, 18.12.2024

Москвичей предупредили о сильном похолодании

Температура в Москве в ночь на четверг опустится до минус 17, по метеостатистике, так холодно в столице бывает в среднем раз в 5 лет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T08:27:00+03:00

2024-12-18T08:27:00+03:00

2024-12-18T08:27:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Температура в Москве в ночь на четверг опустится до минус 17, по метеостатистике, так холодно в столице бывает в среднем раз в 5 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В ночь на четверг, когда небо прояснится, ударят Никольские морозы: в Москве похолодает до минус 14 - минус 17, что на 7 градусов ниже многолетней нормы, в Подмосковье до минус 13 - минус 18 градусов мороза", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что, по метеостатистике, так холодно в Москве в среднем бывает не чаще одного раз в 5 лет. Последний раз такая температура наблюдалась в столице 12 лет назад, тогда было зафиксировано минус 18,8 градуса мороза.

https://ria.ru/20241201/pogoda-1986708807.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода