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Порядка 18 км газопровода обновят в Косино-Ухтомском районе Москвы
Порядка 18 км газопровода обновят в Косино-Ухтомском районе Москвы - РИА Новости, 18.12.2024
Порядка 18 км газопровода обновят в Косино-Ухтомском районе Москвы
Порядка 18 километров газопровода обновят в Косино-Ухтомском районе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T07:37:00+03:00
2024-12-18T07:37:00+03:00
2024-12-18T07:37:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Порядка 18 километров газопровода обновят в Косино-Ухтомском районе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Косино-Ухтомском районе специалисты комплекса городского хозяйства Москвы ведут масштабную реконструкцию газовых сетей. Работы выполнены на 30%. Это более пяти километров обновленных коммуникаций среднего и низкого давления из запланированных 17,5 километров", - говорится в сообщении. Работы начались в марте. Специалисты меняют подземные стальные трубы диаметром от 63 до 315 миллиметров с подходящим к концу сроком эксплуатации на высокопрочные, не подверженные коррозии полиэтиленовые газопроводы отечественного производства.
https://ria.ru/20241217/liksutov-1989723333.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, городское хозяйство москвы, москва
Экономика, Городское хозяйство Москвы, Москва
Порядка 18 км газопровода обновят в Косино-Ухтомском районе Москвы
В Косино-Ухтомском районе Москвы обновят 17,5 километров газопровода