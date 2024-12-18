https://ria.ru/20241218/moskva-1989826916.html

Порядка 18 км газопровода обновят в Косино-Ухтомском районе Москвы

Порядка 18 км газопровода обновят в Косино-Ухтомском районе Москвы - РИА Новости, 18.12.2024

Порядка 18 км газопровода обновят в Косино-Ухтомском районе Москвы

Порядка 18 километров газопровода обновят в Косино-Ухтомском районе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T07:37:00+03:00

2024-12-18T07:37:00+03:00

2024-12-18T07:37:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Порядка 18 километров газопровода обновят в Косино-Ухтомском районе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Косино-Ухтомском районе специалисты комплекса городского хозяйства Москвы ведут масштабную реконструкцию газовых сетей. Работы выполнены на 30%. Это более пяти километров обновленных коммуникаций среднего и низкого давления из запланированных 17,5 километров", - говорится в сообщении. Работы начались в марте. Специалисты меняют подземные стальные трубы диаметром от 63 до 315 миллиметров с подходящим к концу сроком эксплуатации на высокопрочные, не подверженные коррозии полиэтиленовые газопроводы отечественного производства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, городское хозяйство москвы, москва