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Порядка 18 км газопровода обновят в Косино-Ухтомском районе Москвы - РИА Новости, 18.12.2024
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07:37 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/moskva-1989826916.html
Порядка 18 км газопровода обновят в Косино-Ухтомском районе Москвы
Порядка 18 км газопровода обновят в Косино-Ухтомском районе Москвы - РИА Новости, 18.12.2024
Порядка 18 км газопровода обновят в Косино-Ухтомском районе Москвы
Порядка 18 километров газопровода обновят в Косино-Ухтомском районе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T07:37:00+03:00
2024-12-18T07:37:00+03:00
экономика
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Порядка 18 километров газопровода обновят в Косино-Ухтомском районе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Косино-Ухтомском районе специалисты комплекса городского хозяйства Москвы ведут масштабную реконструкцию газовых сетей. Работы выполнены на 30%. Это более пяти километров обновленных коммуникаций среднего и низкого давления из запланированных 17,5 километров", - говорится в сообщении. Работы начались в марте. Специалисты меняют подземные стальные трубы диаметром от 63 до 315 миллиметров с подходящим к концу сроком эксплуатации на высокопрочные, не подверженные коррозии полиэтиленовые газопроводы отечественного производства.
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экономика, городское хозяйство москвы, москва
Экономика, Городское хозяйство Москвы, Москва
Порядка 18 км газопровода обновят в Косино-Ухтомском районе Москвы

В Косино-Ухтомском районе Москвы обновят 17,5 километров газопровода

© Фото : "Мосгаз"Сотрудник Мосгаза
Сотрудник Мосгаза - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : "Мосгаз"
Сотрудник Мосгаза. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Порядка 18 километров газопровода обновят в Косино-Ухтомском районе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Косино-Ухтомском районе специалисты комплекса городского хозяйства Москвы ведут масштабную реконструкцию газовых сетей. Работы выполнены на 30%. Это более пяти километров обновленных коммуникаций среднего и низкого давления из запланированных 17,5 километров", - говорится в сообщении.
Работы начались в марте. Специалисты меняют подземные стальные трубы диаметром от 63 до 315 миллиметров с подходящим к концу сроком эксплуатации на высокопрочные, не подверженные коррозии полиэтиленовые газопроводы отечественного производства.
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