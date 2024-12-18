https://ria.ru/20241218/molokozavod-1989908314.html

Первая партия продукции вышла на возрожденном молокозаводе в Иванове

Первая партия продукции вышла на возрожденном молокозаводе в Иванове - РИА Новости, 18.12.2024

Первая партия продукции вышла на возрожденном молокозаводе в Иванове

На молочном заводе компании "РумелкоАгро – Молоко" в Иванове состоялся технический запуск производства, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T13:58:00+03:00

2024-12-18T13:58:00+03:00

2024-12-18T13:58:00+03:00

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. На молочном заводе компании "РумелкоАгро – Молоко" в Иванове состоялся технический запуск производства, сообщает пресс-служба регионального правительства. В ходе реализации крупного инвестиционного проекта здесь увеличат мощности переработки до 200 тонн в сутки - такого объема производства Ивановский молокозавод за всю свою историю не достигал. Вместе с коллективом предприятия и региональными производителями молока работу обновленного производства оценил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. "Сегодня первый шаг в полноценный запуск производства, который, надеюсь, через несколько месяцев произойдет, когда проверяющие органы посмотрят качество, чтобы все соответствовало стандартам. Наши жители достойны качественной продукции, и я уверен, что здесь все будет на самом высоком уровне. Главное, чтобы цена была доступна для большинства наших жителей. Сейчас цены растут, каждый на себе это, к сожалению, ощущает", - цитирует пресс-служба Воскресенского. Сейчас на обновленном молокозаводе работает порядка 80 человек. С началом выпуска продукции на "РумелкоАгро - Молоко" завершен первый этап реконструкции молокозавода, предусматривающий ввод в эксплуатацию цеха по производству молока и кисломолочных продуктов, установку мойки молоковозов, приобретение лабораторного оборудования. В работу запущено оборудование по выпуску пастеризованного молока и кефира и линия фасовки продукции в пэт-бутылки. Первые партии молочных продуктов направят на исследование на подтверждение качества, после чего продукция, выпущенная на заново отстроенном заводе, поступит в магазины. Новый собственник ивановского молокозавода "РумелкоАгро-Молоко" намерен развивать производственную площадку в Иванове. На модернизацию производства инвестор направил порядка 1 миллиарда рублей. Поставщиками сырья для переработки станут ивановские производители молока и животноводческие комплексы группы "РумелкоАгро" в Тверской области. Для ивановских производителей молока новый завод – это гарантированный сбыт. Реализовывать готовую продукцию в первую очередь будут в Ивановской области. Губернатор поздравил коллектив молокозавода, руководство предприятия с началом производственной деятельности. Также Воскресенский пообщался с представителями сельхозпредприятий Ивановской области, специализирующихся на молочном животноводстве.

https://ria.ru/20241217/resheniya-1989481746.html

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ивановская область

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ивановская область, станислав воскресенский