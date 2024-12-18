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Сын Милонова и ударивший его одноклассник отправились на военный полигон - РИА Новости, 18.12.2024
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15:38 18.12.2024 (обновлено: 16:21 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/milonov-1989932674.html
Сын Милонова и ударивший его одноклассник отправились на военный полигон
Сын Милонова и ударивший его одноклассник отправились на военный полигон - РИА Новости, 18.12.2024
Сын Милонова и ударивший его одноклассник отправились на военный полигон
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его сын и мальчик, избивший его, едут на военный полигон, при этом сын Милонова уже записался в секцию бокса. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:38:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его сын и мальчик, избивший его, едут на военный полигон, при этом сын Милонова уже записался в секцию бокса. Ранее одного из сыновей депутата Госдумы Виталия Милонова в школе ударил одноклассник. Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали, что 12-летний сын Милонова в петербургской школе повздорил с одноклассником, который сильно ударил его по лицу. По словам депутата, его сына избил одноклассник, отличающийся неадекватным поведением. В СМИ писали, что Милонов решил отвезти мальчика, избившего его сына, на военный полигон. "Уже помирились, на полигон они сейчас едут, но сын записался в две секции бокса… Мне сразу куча моих знакомых написали: мы берем Николая", - сказал он журналистам.
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Милонов о конфликте своего сына с одноклассником
Виталий Милонов рассказал, что его сын уже помирился с ударившим его одноклассником. Ссора между 12-летним отпрыском депутата и его сверстником произошла в ноябре. После этого парламентарий пообещал отвезти обидчика своего сына на военный полигон. В среду Милонов рассказал, что конфликт исчерпан, но сын после произошедшего записался в две секции бокса (поэтому, как пошутил депутат, он теперь его боится).
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происшествия, виталий милонов, госдума рф
Происшествия, Виталий Милонов, Госдума РФ
Сын Милонова и ударивший его одноклассник отправились на военный полигон

Милонов заявил, что его сын и ударивший его одноклассник едут на полигон

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его сын и мальчик, избивший его, едут на военный полигон, при этом сын Милонова уже записался в секцию бокса.
Ранее одного из сыновей депутата Госдумы Виталия Милонова в школе ударил одноклассник. Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали, что 12-летний сын Милонова в петербургской школе повздорил с одноклассником, который сильно ударил его по лицу. По словам депутата, его сына избил одноклассник, отличающийся неадекватным поведением. В СМИ писали, что Милонов решил отвезти мальчика, избившего его сына, на военный полигон.
"Уже помирились, на полигон они сейчас едут, но сын записался в две секции бокса… Мне сразу куча моих знакомых написали: мы берем Николая", - сказал он журналистам.
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