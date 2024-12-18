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Фонд GCERF назвал некоторых мигрантов из Азии опасными для России - РИА Новости, 18.12.2024
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04:21 18.12.2024 (обновлено: 04:23 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/migranty-1989816637.html
Фонд GCERF назвал некоторых мигрантов из Азии опасными для России
Фонд GCERF назвал некоторых мигрантов из Азии опасными для России - РИА Новости, 18.12.2024
Фонд GCERF назвал некоторых мигрантов из Азии опасными для России
Некоторые мигранты из стран Центральной Азии представляют террористическую опасность для России, но они составляют очень небольшое меньшинство, заявил в... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T04:21:00+03:00
2024-12-18T04:23:00+03:00
в мире
центральная азия
россия
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ЖЕНЕВА, 18 дек - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Некоторые мигранты из стран Центральной Азии представляют террористическую опасность для России, но они составляют очень небольшое меньшинство, заявил в интервью РИА Новости глава Глобального фонда для укрепления устойчивости сообществ (GCERF) против радикализации Халид Коссер. Глобальный фонд для укрепления устойчивости сообществ (GCERF) - это международная организация, которая поддерживает инициативы на местном уровне, направленные на предотвращение экстремизма и насилия. Она предоставляет финансирование и содействует партнерству между правительствами, гражданским обществом и частным сектором для укрепления социальной сплоченности и устойчивости. "Наблюдается значительная незаконная миграция из Афганистана в Центральную Азию. Эти мигранты представляют риски, и некоторые мигранты из Центральной Азии экспортируют эти риски в Россию. Я не хочу связывать миграцию и терроризм, поскольку большинство мигрантов приезжают, чтобы работать. Некоторые могут стать преступниками, представлять опасность для здоровья или потенциально стать террористами..." - сказал он. Коссер добавил, что настоящая задача состоит в том, чтобы найти соразмерное решение этой проблемы, поскольку, например, закрытие границ фактически невозможно и несоразмерно с учетом небольшого числа случаев. "Никто не закрывает границы, потому что 1% мигрантов представляет опасность. Но что делать, чтобы справиться с этим 1%? Мы все понимаем, что страны Центральной Азии должны продолжать экспортировать людей в Россию по экономическим причинам. И Россия, вероятно, нуждается в этих людях для своего рынка труда", - пояснил собеседник агентства. Глава GCERF не смог оценить количество радикализованных экстремистов в Центральной Азии, но подчеркнул, что это особенно растущий риск среди молодежи, подпитываемый миграцией в Афганистан и Россию. "Тот факт, что эти страны взаимодействуют с такими организациями, как GCEF, которые имеют очень четкий мандат на предотвращение насильственного экстремизма, означает, что они признают проблему. Поэтому я не могу дать количественную оценку экстремистам в Центральной Азии, но я, безусловно, могу сказать, что в этих странах растет риск, и признание этого местными органами власти является положительным знаком", - добавил Коссер. Он выразил сожаление по поводу того, что Россия, из-за плохих отношений с западными странами в настоящее время не участвует в проектах GCEF в Центральной Азии, поскольку "это могло бы позволить предложить более эффективные альтернативы молодым людям из Центральной Азии, чтобы они не ездили в Москву совершать преступления". В августе в сообщении Национального антитеррористического комитета говорилось, что в России в 2024 году пресечена деятельность 45 террористических ячеек, задержаны более 1050 лиц, причастных к террористической деятельности. Подчеркивалось, что сохраняются угрозы со стороны международных террористических организаций, эмиссары которых пытаются внедрять идеи нетрадиционных для России радикальных течений ислама, ведут поиск исполнителей терактов и вооруженных нападений, главным образом, среди населения Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии.
https://ria.ru/20241205/migrant-1987462170.html
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в мире, центральная азия, россия, афганистан
В мире, Центральная Азия, Россия, Афганистан
Фонд GCERF назвал некоторых мигрантов из Азии опасными для России

Глава GCERF Коссер: мигранты из Центральной Азии представляют угрозу для России

© РИА Новости / Александр КряжевРейд по выявлению нелегальных мигрантов
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 18 дек - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Некоторые мигранты из стран Центральной Азии представляют террористическую опасность для России, но они составляют очень небольшое меньшинство, заявил в интервью РИА Новости глава Глобального фонда для укрепления устойчивости сообществ (GCERF) против радикализации Халид Коссер.
Глобальный фонд для укрепления устойчивости сообществ (GCERF) - это международная организация, которая поддерживает инициативы на местном уровне, направленные на предотвращение экстремизма и насилия. Она предоставляет финансирование и содействует партнерству между правительствами, гражданским обществом и частным сектором для укрепления социальной сплоченности и устойчивости.
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"Наблюдается значительная незаконная миграция из Афганистана в Центральную Азию. Эти мигранты представляют риски, и некоторые мигранты из Центральной Азии экспортируют эти риски в Россию. Я не хочу связывать миграцию и терроризм, поскольку большинство мигрантов приезжают, чтобы работать. Некоторые могут стать преступниками, представлять опасность для здоровья или потенциально стать террористами..." - сказал он.
Коссер добавил, что настоящая задача состоит в том, чтобы найти соразмерное решение этой проблемы, поскольку, например, закрытие границ фактически невозможно и несоразмерно с учетом небольшого числа случаев.
"Никто не закрывает границы, потому что 1% мигрантов представляет опасность. Но что делать, чтобы справиться с этим 1%? Мы все понимаем, что страны Центральной Азии должны продолжать экспортировать людей в Россию по экономическим причинам. И Россия, вероятно, нуждается в этих людях для своего рынка труда", - пояснил собеседник агентства.
Глава GCERF не смог оценить количество радикализованных экстремистов в Центральной Азии, но подчеркнул, что это особенно растущий риск среди молодежи, подпитываемый миграцией в Афганистан и Россию.
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"Тот факт, что эти страны взаимодействуют с такими организациями, как GCEF, которые имеют очень четкий мандат на предотвращение насильственного экстремизма, означает, что они признают проблему. Поэтому я не могу дать количественную оценку экстремистам в Центральной Азии, но я, безусловно, могу сказать, что в этих странах растет риск, и признание этого местными органами власти является положительным знаком", - добавил Коссер.
Он выразил сожаление по поводу того, что Россия, из-за плохих отношений с западными странами в настоящее время не участвует в проектах GCEF в Центральной Азии, поскольку "это могло бы позволить предложить более эффективные альтернативы молодым людям из Центральной Азии, чтобы они не ездили в Москву совершать преступления".
В августе в сообщении Национального антитеррористического комитета говорилось, что в России в 2024 году пресечена деятельность 45 террористических ячеек, задержаны более 1050 лиц, причастных к террористической деятельности. Подчеркивалось, что сохраняются угрозы со стороны международных террористических организаций, эмиссары которых пытаются внедрять идеи нетрадиционных для России радикальных течений ислама, ведут поиск исполнителей терактов и вооруженных нападений, главным образом, среди населения Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии.
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