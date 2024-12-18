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ВСУ в сентябре неоднократно применяли белый фосфор, заявили в МИД России - РИА Новости, 18.12.2024
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11:31 18.12.2024 (обновлено: 11:41 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/mid-1989867600.html
ВСУ в сентябре неоднократно применяли белый фосфор, заявили в МИД России
ВСУ в сентябре неоднократно применяли белый фосфор, заявили в МИД России - РИА Новости, 18.12.2024
ВСУ в сентябре неоднократно применяли белый фосфор, заявили в МИД России
Правоохранительные органы России совместно с Минобороны РФ получили доказательства неоднократного применения ВСУ в сентябре боеприпасов с белым фосфором, это... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:31:00+03:00
2024-12-18T11:41:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы России совместно с Минобороны РФ получили доказательства неоднократного применения ВСУ в сентябре боеприпасов с белым фосфором, это указывает на наличие у Киева химоружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными актами, все причастные к этим злодеяниям ответят, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Правоохранительными органами нашей страны совместно с МО РФ получены неопровержимые доказательства неоднократного применения ВСУ в сентябре в качестве самовоспламеняющейся начинки сбрасывавшихся с беспилотников боеприпасов белого фосфора", - заявила Захарова на брифинге. По ее словам, данный факт указывает на наличие у Украины химического оружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными нормативными актами, а также на возможность синтеза высокотоксичных фосфоросодержащих отравляющих веществ. "Применяемые укронацистами начиненные белым фосфором зажигательные боеприпасы являются оружием неизбирательного действия и запрещены протоколом 3 к Женевской конвенции... Эти злодеяния и те, кто к ним причастны, неминуемо ответят по всей строгости закона", - заверила она. В конце сентября телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что министерство обороны США рекомендовало начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Киеву, но администрация американского президента Джо Байдена несколько раз отклонила это предложение. Ранее экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на полях Мюнхенской конференции попросил поставить Киеву запрещенные во многих странах кассетные снаряды, поскольку такого оружия у Америки и партнёров "на миллионы выстрелов". Украинский же бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил журналистам в кулуарах форума, что Украина не является договорной стороной конвенции по кассетным и фосфорным боеприпасам, а потому с точки зрения закона, как считает Кулеба, поставкам ничего бы не помешало. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
https://ria.ru/20241008/vsu-1976881518.html
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в мире, россия, украина, киев, мария захарова, дмитрий кулеба, джо байден, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша
В мире, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, Дмитрий Кулеба, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны США
ВСУ в сентябре неоднократно применяли белый фосфор, заявили в МИД России

МИД: ВСУ в сентябре неоднократно применяли белый фосфор, виновные ответят

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы России совместно с Минобороны РФ получили доказательства неоднократного применения ВСУ в сентябре боеприпасов с белым фосфором, это указывает на наличие у Киева химоружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными актами, все причастные к этим злодеяниям ответят, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Правоохранительными органами нашей страны совместно с МО РФ получены неопровержимые доказательства неоднократного применения ВСУ в сентябре в качестве самовоспламеняющейся начинки сбрасывавшихся с беспилотников боеприпасов белого фосфора", - заявила Захарова на брифинге.
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По ее словам, данный факт указывает на наличие у Украины химического оружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными нормативными актами, а также на возможность синтеза высокотоксичных фосфоросодержащих отравляющих веществ.
"Применяемые укронацистами начиненные белым фосфором зажигательные боеприпасы являются оружием неизбирательного действия и запрещены протоколом 3 к Женевской конвенции... Эти злодеяния и те, кто к ним причастны, неминуемо ответят по всей строгости закона", - заверила она.
В конце сентября телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что министерство обороны США рекомендовало начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Киеву, но администрация американского президента Джо Байдена несколько раз отклонила это предложение.
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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В миреРоссияУкраинаКиевМария ЗахароваДмитрий КулебаДжо БайденВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны США
 
 
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