ВСУ в сентябре неоднократно применяли белый фосфор, заявили в МИД России
МИД: ВСУ в сентябре неоднократно применяли белый фосфор, виновные ответят
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы России совместно с Минобороны РФ получили доказательства неоднократного применения ВСУ в сентябре боеприпасов с белым фосфором, это указывает на наличие у Киева химоружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными актами, все причастные к этим злодеяниям ответят, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, данный факт указывает на наличие у Украины химического оружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными нормативными актами, а также на возможность синтеза высокотоксичных фосфоросодержащих отравляющих веществ.
"Применяемые укронацистами начиненные белым фосфором зажигательные боеприпасы являются оружием неизбирательного действия и запрещены протоколом 3 к Женевской конвенции... Эти злодеяния и те, кто к ним причастны, неминуемо ответят по всей строгости закона", - заверила она.
В конце сентября телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что министерство обороны США рекомендовало начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Киеву, но администрация американского президента Джо Байдена несколько раз отклонила это предложение.
Ранее экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на полях Мюнхенской конференции попросил поставить Киеву запрещенные во многих странах кассетные снаряды, поскольку такого оружия у Америки и партнёров "на миллионы выстрелов". Украинский же бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил журналистам в кулуарах форума, что Украина не является договорной стороной конвенции по кассетным и фосфорным боеприпасам, а потому с точки зрения закона, как считает Кулеба, поставкам ничего бы не помешало.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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