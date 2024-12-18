https://ria.ru/20241218/mid-1989867600.html

ВСУ в сентябре неоднократно применяли белый фосфор, заявили в МИД России

ВСУ в сентябре неоднократно применяли белый фосфор, заявили в МИД России - РИА Новости, 18.12.2024

ВСУ в сентябре неоднократно применяли белый фосфор, заявили в МИД России

Правоохранительные органы России совместно с Минобороны РФ получили доказательства неоднократного применения ВСУ в сентябре боеприпасов с белым фосфором, это... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T11:31:00+03:00

2024-12-18T11:31:00+03:00

2024-12-18T11:41:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы России совместно с Минобороны РФ получили доказательства неоднократного применения ВСУ в сентябре боеприпасов с белым фосфором, это указывает на наличие у Киева химоружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными актами, все причастные к этим злодеяниям ответят, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Правоохранительными органами нашей страны совместно с МО РФ получены неопровержимые доказательства неоднократного применения ВСУ в сентябре в качестве самовоспламеняющейся начинки сбрасывавшихся с беспилотников боеприпасов белого фосфора", - заявила Захарова на брифинге. По ее словам, данный факт указывает на наличие у Украины химического оружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными нормативными актами, а также на возможность синтеза высокотоксичных фосфоросодержащих отравляющих веществ. "Применяемые укронацистами начиненные белым фосфором зажигательные боеприпасы являются оружием неизбирательного действия и запрещены протоколом 3 к Женевской конвенции... Эти злодеяния и те, кто к ним причастны, неминуемо ответят по всей строгости закона", - заверила она. В конце сентября телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что министерство обороны США рекомендовало начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Киеву, но администрация американского президента Джо Байдена несколько раз отклонила это предложение. Ранее экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на полях Мюнхенской конференции попросил поставить Киеву запрещенные во многих странах кассетные снаряды, поскольку такого оружия у Америки и партнёров "на миллионы выстрелов". Украинский же бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил журналистам в кулуарах форума, что Украина не является договорной стороной конвенции по кассетным и фосфорным боеприпасам, а потому с точки зрения закона, как считает Кулеба, поставкам ничего бы не помешало. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20241008/vsu-1976881518.html

https://ria.ru/20241109/plennyy-1982788438.html

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