https://ria.ru/20241218/mid-1989850543.html

Москва понимает цели теракта против Кириллова, заявили в МИД

Москва понимает цели теракта против Кириллова, заявили в МИД - РИА Новости, 18.12.2024

Москва понимает цели теракта против Кириллова, заявили в МИД

Москва понимает цели теракта против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, он сильно мешал Западу заниматься подлогом... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T10:33:00+03:00

2024-12-18T10:33:00+03:00

2024-12-18T10:34:00+03:00

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сирия

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мария захарова

войска рхбз

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Москва понимает цели теракта против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, он сильно мешал Западу заниматься подлогом по теме химического оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы хорошо понимаем, против чего был направлен этот очередной теракт. Мы понимаем его глубинные цели и причины. Мы слышим, как на Западе, на площадках международных организаций… начинают говорить, что нужно все-таки реанимировать тему химического оружия, якобы преступлений с его использованием режимом в Сирии. Мы же понимаем, что именно Игорь Кириллов им сильно мешал все эти годы заниматься подлогом", - сказала она в ходе брифинга. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.

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