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Москва понимает цели теракта против Кириллова, заявили в МИД - РИА Новости, 18.12.2024
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10:33 18.12.2024 (обновлено: 10:34 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/mid-1989850543.html
Москва понимает цели теракта против Кириллова, заявили в МИД
Москва понимает цели теракта против Кириллова, заявили в МИД - РИА Новости, 18.12.2024
Москва понимает цели теракта против Кириллова, заявили в МИД
Москва понимает цели теракта против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, он сильно мешал Западу заниматься подлогом... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:33:00+03:00
2024-12-18T10:34:00+03:00
россия
москва
сирия
игорь кириллов
мария захарова
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Москва понимает цели теракта против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, он сильно мешал Западу заниматься подлогом по теме химического оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы хорошо понимаем, против чего был направлен этот очередной теракт. Мы понимаем его глубинные цели и причины. Мы слышим, как на Западе, на площадках международных организаций… начинают говорить, что нужно все-таки реанимировать тему химического оружия, якобы преступлений с его использованием режимом в Сирии. Мы же понимаем, что именно Игорь Кириллов им сильно мешал все эти годы заниматься подлогом", - сказала она в ходе брифинга. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
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россия, москва, сирия, игорь кириллов, мария захарова, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия
Россия, Москва, Сирия, Игорь Кириллов, Мария Захарова, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия
Москва понимает цели теракта против Кириллова, заявили в МИД

Захарова: Кириллов сильно мешал Западу

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНачальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов
Начальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Начальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Москва понимает цели теракта против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, он сильно мешал Западу заниматься подлогом по теме химического оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы хорошо понимаем, против чего был направлен этот очередной теракт. Мы понимаем его глубинные цели и причины. Мы слышим, как на Западе, на площадках международных организаций… начинают говорить, что нужно все-таки реанимировать тему химического оружия, якобы преступлений с его использованием режимом в Сирии. Мы же понимаем, что именно Игорь Кириллов им сильно мешал все эти годы заниматься подлогом", - сказала она в ходе брифинга.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
Кадры допроса подозреваемого в убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
ФСБ показала видео с задержанным исполнителем теракта против Кириллова
Вчера, 10:13
 
РоссияМоскваСирияИгорь КирилловМария ЗахароваВойска РХБЗСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Взрыв на Рязанском проспекте в МосквеПроисшествия
 
 
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