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МИД России заявил о наличии доказательств применения ВСУ белого фосфора - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 18.12.2024 (обновлено: 11:21 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/mid-1989848399.html
МИД России заявил о наличии доказательств применения ВСУ белого фосфора
МИД России заявил о наличии доказательств применения ВСУ белого фосфора - РИА Новости, 18.12.2024
МИД России заявил о наличии доказательств применения ВСУ белого фосфора
Украинские войска неоднократно применяли боеприпасы с белым фосфором, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:25:00+03:00
2024-12-18T11:21:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
мария захарова
в мире
киев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украинские войска неоднократно применяли боеприпасы с белым фосфором, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."Правоохранительными органами нашей страны совместно с министерством обороны получены неопровержимые доказательства неоднократного применения ВСУ в сентябре в качестве самовоспламеняющейся начинки сбрасывавшихся с беспилотников боеприпасов белого фосфора", — сказала она.Это говорит о том, что у Украины есть химическое оружие, которое она не утилизировала в соответствии с международными правовыми актами, подчеркнула представитель МИД. Кроме того, это может свидетельствовать о возможностях Киева синтезировать высокотоксичные фосфоросодержащие отравляющие вещества.Начиненные белым фосфором зажигательные боеприпасы относятся к оружию неизбирательного действия и запрещены протоколом 3 к Женевской конвенции, напомнила Захарова."Эти злодеяния и те, кто к ним причастны, неминуемо ответят по всей строгости закона", — заключила представитель МИД.В конце сентября телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон рекомендовал начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Киеву, но администрация президента Джо Байдена отклонила это предложение.О наличии у Украины боеприпасов с белым фосфором писали африканские СМИ. Так, в конце ноября портал aBamako со ссылкой на пленного боевика сообщил, что одна из террористических группировок в Мали получила от Киева снаряды с белым фосфором калибра 120 миллиметров для советских минометов 2Б11.Фосфорные боеприпасы запрещены международными конвенциями как причиняющие чрезмерные повреждения и имеющие неизбирательное действие.
https://ria.ru/20241008/vsu-1976881518.html
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россия, мария захарова, в мире, киев, украина, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
МИД России заявил о наличии доказательств применения ВСУ белого фосфора

МИД: РФ получила доказательства применения ВСУ боеприпасов с белым фосфором

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украинские войска неоднократно применяли боеприпасы с белым фосфором, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
"Правоохранительными органами нашей страны совместно с министерством обороны получены неопровержимые доказательства неоднократного применения ВСУ в сентябре в качестве самовоспламеняющейся начинки сбрасывавшихся с беспилотников боеприпасов белого фосфора", — сказала она.
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Это говорит о том, что у Украины есть химическое оружие, которое она не утилизировала в соответствии с международными правовыми актами, подчеркнула представитель МИД. Кроме того, это может свидетельствовать о возможностях Киева синтезировать высокотоксичные фосфоросодержащие отравляющие вещества.
Начиненные белым фосфором зажигательные боеприпасы относятся к оружию неизбирательного действия и запрещены протоколом 3 к Женевской конвенции, напомнила Захарова.
"Эти злодеяния и те, кто к ним причастны, неминуемо ответят по всей строгости закона", — заключила представитель МИД.
В конце сентября телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон рекомендовал начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Киеву, но администрация президента Джо Байдена отклонила это предложение.
О наличии у Украины боеприпасов с белым фосфором писали африканские СМИ. Так, в конце ноября портал aBamako со ссылкой на пленного боевика сообщил, что одна из террористических группировок в Мали получила от Киева снаряды с белым фосфором калибра 120 миллиметров для советских минометов 2Б11.
Фосфорные боеприпасы запрещены международными конвенциями как причиняющие чрезмерные повреждения и имеющие неизбирательное действие.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМария ЗахароваВ миреКиевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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