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В Мурманской области подготовят места для размещения пассажиров после ЧП - РИА Новости, 18.12.2024
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17:34 18.12.2024 (обновлено: 17:35 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/mesta-1989965536.html
В Мурманской области подготовят места для размещения пассажиров после ЧП
В Мурманской области подготовят места для размещения пассажиров после ЧП - РИА Новости, 18.12.2024
В Мурманской области подготовят места для размещения пассажиров после ЧП
Места для размещения пассажиров будут подготовлены в Мурманской области после столкновения двух поездов, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:34:00+03:00
2024-12-18T17:35:00+03:00
происшествия
мурманская область
андрей чибис
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Места для размещения пассажиров будут подготовлены в Мурманской области после столкновения двух поездов, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в Telegram-канале. В 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. По предварительной информации, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Информация о пострадавших уточняется. Всем будет оказана необходимая помощь. "Организуется подготовка мест размещения", - написал Чибис.
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Кадры с места схода вагонов в Мурманской области
Кадры с места схода вагонов в Мурманской области
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происшествия, мурманская область, андрей чибис
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис
В Мурманской области подготовят места для размещения пассажиров после ЧП

Под Мурманском подготовят места для размещения пассажиров после ЧП с поездами

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Места для размещения пассажиров будут подготовлены в Мурманской области после столкновения двух поездов, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в Telegram-канале.
В 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 МурманскСанкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. По предварительной информации, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Информация о пострадавших уточняется. Всем будет оказана необходимая помощь.
"Организуется подготовка мест размещения", - написал Чибис.
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский поезд
16 декабря, 08:27
 
ПроисшествияМурманская областьАндрей Чибис
 
 
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