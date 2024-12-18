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В Мурманской области подготовят места для размещения пассажиров после ЧП

В Мурманской области подготовят места для размещения пассажиров после ЧП - РИА Новости, 18.12.2024

В Мурманской области подготовят места для размещения пассажиров после ЧП

Места для размещения пассажиров будут подготовлены в Мурманской области после столкновения двух поездов, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:34:00+03:00

2024-12-18T17:34:00+03:00

2024-12-18T17:35:00+03:00

происшествия

мурманская область

андрей чибис

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Места для размещения пассажиров будут подготовлены в Мурманской области после столкновения двух поездов, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в Telegram-канале. В 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. По предварительной информации, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Информация о пострадавших уточняется. Всем будет оказана необходимая помощь. "Организуется подготовка мест размещения", - написал Чибис.

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мурманская область

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Кадры с места схода вагонов в Мурманской области Кадры с места схода вагонов в Мурманской области 2024-12-18T17:34 true PT0M18S

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происшествия, мурманская область, андрей чибис