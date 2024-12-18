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Медведев оценил работу силовиков по делу об убийстве Кириллова
Медведев оценил работу силовиков по делу об убийстве Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
Медведев оценил работу силовиков по делу об убийстве Кириллова
Оперативная работа правоохранительных органов, в результате которой задержан подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:10:00+03:00
2024-12-18T13:10:00+03:00
2024-12-18T13:13:00+03:00
дмитрий медведев
происшествия
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узбекистан
игорь кириллов
войска рхбз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Оперативная работа правоохранительных органов, в результате которой задержан подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заслуживает высокой оценки, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Высокой оценки заслуживает оперативная работа наших правоохранительных органов, в результате которой был задержан подозреваемый в этом подлом преступлении", - сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html
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дмитрий медведев, происшествия, россия, москва, узбекистан, игорь кириллов, войска рхбз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Дмитрий Медведев, Происшествия, Россия, Москва, Узбекистан, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Медведев оценил работу силовиков по делу об убийстве Кириллова
Медведев высоко оценил работу силовиков по делу об убийстве Кириллова