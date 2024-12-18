https://ria.ru/20241218/medvedev-1989896431.html

Медведев оценил работу силовиков по делу об убийстве Кириллова

Медведев оценил работу силовиков по делу об убийстве Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024

Медведев оценил работу силовиков по делу об убийстве Кириллова

Оперативная работа правоохранительных органов, в результате которой задержан подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T13:10:00+03:00

2024-12-18T13:10:00+03:00

2024-12-18T13:13:00+03:00

дмитрий медведев

происшествия

россия

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войска рхбз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Оперативная работа правоохранительных органов, в результате которой задержан подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заслуживает высокой оценки, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Высокой оценки заслуживает оперативная работа наших правоохранительных органов, в результате которой был задержан подозреваемый в этом подлом преступлении", - сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html

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