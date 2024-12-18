https://ria.ru/20241218/mazut-1989891776.html

Приюты Кубани предложили помощь пострадавшим от мазута животным

Приюты Кубани предложили помощь пострадавшим от мазута животным - РИА Новости, 18.12.2024

Приюты Кубани предложили помощь пострадавшим от мазута животным

Около 20 приютов Краснодарского края предложили свою помощь в спасении пострадавших от мазута животных и птиц, сообщил РИА Новости замначальника краевого главка РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:50:00+03:00

2024-12-18T12:50:00+03:00

2024-12-18T12:50:00+03:00

происшествия

краснодарский край

россия

керченский пролив

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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АНАПА, 18 дек – РИА Новости. Около 20 приютов Краснодарского края предложили свою помощь в спасении пострадавших от мазута животных и птиц, сообщил РИА Новости замначальника краевого главка МЧС РФ Андрей Потахов. "Организовано взаимодействие с приютами животных. Уже порядка 20 таких организаций выявили желание", - сказал Потахов. По его словам, отдельно будут рассматриваться случаи спасения краснокнижных животных, тогда речь будет идти о помещении в федеральный зоопарк. Но, по его словам, таких случаев пока не зарегистрировано. Танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов. По информации экстренных служб, танкеры перевозили 9,2 тысячи тонн мазута. По оценкам экспертов, вылилось в море около 3 тысяч тонн.

https://ria.ru/20241218/tanker-1989852580.html

краснодарский край

россия

керченский пролив

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происшествия, краснодарский край, россия, керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе