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Маск раскритиковал агентство Рейтер - РИА Новости, 18.12.2024
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02:41 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/mask-1989812789.html
Маск раскритиковал агентство Рейтер
Маск раскритиковал агентство Рейтер - РИА Новости, 18.12.2024
Маск раскритиковал агентство Рейтер
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал агентство Рейтер "проплаченной пропагандой". РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T02:41:00+03:00
2024-12-18T02:41:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал агентство Рейтер "проплаченной пропагандой". Так предприниматель прокомментировал пост пользователя в социальной сети X, где говорится, что публикации Рейтер, связанные с Маском и его компания, были профинансированы администрацией президента США Джо Байдена. Пользователь также заявил, что посчитал странным, что агентство вдруг стало настроено против компании Tesla. "Да, это многое объясняет. Позор, Рейтер. Проплаченная пропаганда!" - написал Маск. Ранее Маск обвинял газету New York Times в нападках на свободу слова, гарантированную первой поправкой к конституции США. Также критике со стороны Маска уже подвергались информагентства Рейтер и Ассошиэйтед Пресс. Рейтер он назвал худшим из традиционных СМИ мира. Недовольство предпринимателя вызывало информационное освещение экономической и инвестиционной деятельности его компании, производящей электромобили Tesla. Ассошиэйтед Пресс же он назвал "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав ее за попытку опровергнуть информацию об инциденте с президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике.
https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988314672.html
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в мире, технологии, сша, илон маск, джо байден, tesla motors
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Джо Байден, Tesla motors
Маск раскритиковал агентство Рейтер

Маск назвал агентство Рейтер проплаченной пропагандой

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал агентство Рейтер "проплаченной пропагандой".
Так предприниматель прокомментировал пост пользователя в социальной сети X, где говорится, что публикации Рейтер, связанные с Маском и его компания, были профинансированы администрацией президента США Джо Байдена. Пользователь также заявил, что посчитал странным, что агентство вдруг стало настроено против компании Tesla.
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"Да, это многое объясняет. Позор, Рейтер. Проплаченная пропаганда!" - написал Маск.
Ранее Маск обвинял газету New York Times в нападках на свободу слова, гарантированную первой поправкой к конституции США. Также критике со стороны Маска уже подвергались информагентства Рейтер и Ассошиэйтед Пресс. Рейтер он назвал худшим из традиционных СМИ мира. Недовольство предпринимателя вызывало информационное освещение экономической и инвестиционной деятельности его компании, производящей электромобили Tesla. Ассошиэйтед Пресс же он назвал "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав ее за попытку опровергнуть информацию об инциденте с президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике.
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В миреТехнологииСШАИлон МаскДжо БайденTesla motors
 
 
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