https://ria.ru/20241218/mask-1989812789.html

Маск раскритиковал агентство Рейтер

Маск раскритиковал агентство Рейтер - РИА Новости, 18.12.2024

Маск раскритиковал агентство Рейтер

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал агентство Рейтер "проплаченной пропагандой". РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T02:41:00+03:00

2024-12-18T02:41:00+03:00

2024-12-18T02:41:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал агентство Рейтер "проплаченной пропагандой". Так предприниматель прокомментировал пост пользователя в социальной сети X, где говорится, что публикации Рейтер, связанные с Маском и его компания, были профинансированы администрацией президента США Джо Байдена. Пользователь также заявил, что посчитал странным, что агентство вдруг стало настроено против компании Tesla. "Да, это многое объясняет. Позор, Рейтер. Проплаченная пропаганда!" - написал Маск. Ранее Маск обвинял газету New York Times в нападках на свободу слова, гарантированную первой поправкой к конституции США. Также критике со стороны Маска уже подвергались информагентства Рейтер и Ассошиэйтед Пресс. Рейтер он назвал худшим из традиционных СМИ мира. Недовольство предпринимателя вызывало информационное освещение экономической и инвестиционной деятельности его компании, производящей электромобили Tesla. Ассошиэйтед Пресс же он назвал "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав ее за попытку опровергнуть информацию об инциденте с президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике.

https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988314672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, илон маск, джо байден, tesla motors