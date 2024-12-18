https://ria.ru/20241218/mandariny-1989813951.html

Диетолог рассказала, кому нельзя есть мандарины

Диетолог рассказала, кому нельзя есть мандарины - РИА Новости, 18.12.2024

Диетолог рассказала, кому нельзя есть мандарины

Мандарины запрещены детям раннего возраста, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T03:17:00+03:00

2024-12-18T03:17:00+03:00

2024-12-18T11:08:00+03:00

антонина стародубова

новый год

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Мандарины запрещены детям раннего возраста, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова."Мандарины ограничиваются в питании людей, склонных к различным аллергическим реакциям, беременных женщин, полностью исключаются из питания в случае аллергических реакций на этот вид цитрусовых. Мандарины не используются в питании детей раннего возраста, поскольку даже очень небольшое употребление цитрусовых в этом возрасте может спровоцировать выраженную аллергическую реакцию", — рассказала Стародубова. Диетолог добавила, что благодаря довольно высокому содержанию фруктовых кислот цитрусовые вообще и мандарины в частности оказывают мягкое стимулирующее действие на органы ЖКТ, но именно поэтому они не рекомендованы при некоторых заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения.Кроме того, людям с различными хроническими заболеваниями по вопросам питания и употребления в пищу тех или иных продуктов и блюд необходимо проконсультироваться с врачом, предупредила Антонина Стародубова.

https://ria.ru/20241214/dietolog-1989174343.html

https://ria.ru/20241208/kakao-1987954470.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

антонина стародубова, новый год, здоровье - общество, общество