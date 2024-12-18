Саратовские власти отреагировали на обращение многодетной матери к Путину
В Саратовской области помогут матери 12 детей с получением звания "Мать-героиня"
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница колл-центра принимает вопросы перед началом программы "Итоги года с Владимиром Путиным"
Сотрудница колл-центра принимает вопросы перед началом программы "Итоги года с Владимиром Путиным"
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САРАТОВ, 18 дек — РИА Новости. Власти в Саратовской области представили к награждению званием "Мать-героиня" мать 12 детей, обращение которой поступило на прямую линию президента РФ Владимира Путина, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. В частности, на прямую линию поступают вопросы присвоения звания "Мать-героиня".
Руководитель отделения Народного фронта в Кировской области Валерия Черемисинова рассказала ранее, что Юлия, мать 12 детей из Саратовской области, сообщила, что ей отказали в получении этого звания непонятно почему.
"В прошлом году документы оформляли, но к ним были замечания. В этом году местные власти собрали документы (на присвоение звания) заново, и сейчас они проходят последние согласования. Рассчитываем, что решение будет принято уже в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что местные власти находятся в контакте с женщиной и держат ситуацию на контроле.