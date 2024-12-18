https://ria.ru/20241218/mama-1989927503.html

Саратовские власти отреагировали на обращение многодетной матери к Путину

Саратовские власти отреагировали на обращение многодетной матери к Путину - РИА Новости, 18.12.2024

Саратовские власти отреагировали на обращение многодетной матери к Путину

Власти в Саратовской области представили к награждению званием "Мать-героиня" мать 12 детей, обращение которой поступило на прямую линию президента РФ Владимира РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:16:00+03:00

2024-12-18T15:16:00+03:00

2024-12-18T15:16:00+03:00

общество

саратовская область

россия

кировская область

владимир путин

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САРАТОВ, 18 дек — РИА Новости. Власти в Саратовской области представили к награждению званием "Мать-героиня" мать 12 детей, обращение которой поступило на прямую линию президента РФ Владимира Путина, сообщили РИА Новости в правительстве региона. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. В частности, на прямую линию поступают вопросы присвоения звания "Мать-героиня". Руководитель отделения Народного фронта в Кировской области Валерия Черемисинова рассказала ранее, что Юлия, мать 12 детей из Саратовской области, сообщила, что ей отказали в получении этого звания непонятно почему. "В прошлом году документы оформляли, но к ним были замечания. В этом году местные власти собрали документы (на присвоение звания) заново, и сейчас они проходят последние согласования. Рассчитываем, что решение будет принято уже в ближайшее время", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что местные власти находятся в контакте с женщиной и держат ситуацию на контроле.

https://ria.ru/20241217/putin-1989772464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, саратовская область, россия, кировская область, владимир путин