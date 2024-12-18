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Саратовские власти отреагировали на обращение многодетной матери к Путину - РИА Новости, 18.12.2024
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15:16 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/mama-1989927503.html
Саратовские власти отреагировали на обращение многодетной матери к Путину
Саратовские власти отреагировали на обращение многодетной матери к Путину - РИА Новости, 18.12.2024
Саратовские власти отреагировали на обращение многодетной матери к Путину
Власти в Саратовской области представили к награждению званием "Мать-героиня" мать 12 детей, обращение которой поступило на прямую линию президента РФ Владимира РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:16:00+03:00
2024-12-18T15:16:00+03:00
общество
саратовская область
россия
кировская область
владимир путин
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САРАТОВ, 18 дек — РИА Новости. Власти в Саратовской области представили к награждению званием "Мать-героиня" мать 12 детей, обращение которой поступило на прямую линию президента РФ Владимира Путина, сообщили РИА Новости в правительстве региона. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. В частности, на прямую линию поступают вопросы присвоения звания "Мать-героиня". Руководитель отделения Народного фронта в Кировской области Валерия Черемисинова рассказала ранее, что Юлия, мать 12 детей из Саратовской области, сообщила, что ей отказали в получении этого звания непонятно почему. "В прошлом году документы оформляли, но к ним были замечания. В этом году местные власти собрали документы (на присвоение звания) заново, и сейчас они проходят последние согласования. Рассчитываем, что решение будет принято уже в ближайшее время", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что местные власти находятся в контакте с женщиной и держат ситуацию на контроле.
https://ria.ru/20241217/putin-1989772464.html
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общество, саратовская область, россия, кировская область, владимир путин
Общество, Саратовская область, Россия, Кировская область, Владимир Путин
Саратовские власти отреагировали на обращение многодетной матери к Путину

В Саратовской области помогут матери 12 детей с получением звания "Мать-героиня"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница колл-центра принимает вопросы перед началом программы "Итоги года с Владимиром Путиным"
Сотрудница колл-центра принимает вопросы перед началом программы Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудница колл-центра принимает вопросы перед началом программы "Итоги года с Владимиром Путиным"
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САРАТОВ, 18 дек — РИА Новости. Власти в Саратовской области представили к награждению званием "Мать-героиня" мать 12 детей, обращение которой поступило на прямую линию президента РФ Владимира Путина, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. В частности, на прямую линию поступают вопросы присвоения звания "Мать-героиня".
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ИИ назвал темы прямой линии с Путиным, волнующие россиян разных возрастов
17 декабря, 18:58
Руководитель отделения Народного фронта в Кировской области Валерия Черемисинова рассказала ранее, что Юлия, мать 12 детей из Саратовской области, сообщила, что ей отказали в получении этого звания непонятно почему.
"В прошлом году документы оформляли, но к ним были замечания. В этом году местные власти собрали документы (на присвоение звания) заново, и сейчас они проходят последние согласования. Рассчитываем, что решение будет принято уже в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что местные власти находятся в контакте с женщиной и держат ситуацию на контроле.
Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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17 декабря, 15:30
 
ОбществоСаратовская областьРоссияКировская областьВладимир Путин
 
 
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