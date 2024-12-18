https://ria.ru/20241218/makovskiy-1989959162.html

Маковский: мы не общаемся с потребителями через роботов

Маковский: мы не общаемся с потребителями через роботов - РИА Новости, 18.12.2024

Маковский: мы не общаемся с потребителями через роботов

Своевременное и чуткое реагирование на обращения потребителей назвал одним из важных достижений компании "Россети Центр" генеральный директор ПАО "Россети... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T20:26:00+03:00

2024-12-18T20:26:00+03:00

2024-12-18T20:26:00+03:00

россия

пао «россети центр»

энергоснабжение

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Своевременное и чуткое реагирование на обращения потребителей назвал одним из важных достижений компании "Россети Центр" генеральный директор ПАО "Россети Центр" - управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский во время ежегодной встречи с журналистами."Мы мониторим все обращения, взаимодействуем с нашим клиентом... Через наше приложение к нам можно обратиться с любого телефона. Очень важно разговаривать с нашим потребителем голосом. Мы даже отключаем такую функцию, как общение через роботов. Наши операторы несут нагрузку психологов", – рассказал Маковский.Встреча с журналистами прошла в новом координационном центре компании, где Маковский продемонстрировал инновационную модель управления на основе данных.По словам генерального директора, в год своего двадцатилетия компания демонстрирует положительную динамику по всем ключевым направлениям."Мы обслуживаем и обеспечиваем энергоснабжением почти 30 миллионов жителей нашей страны. В компании работает 56 тысяч сотрудников. Мы значительно приросли по протяженности линий электропередачи, по количеству подстанций, трансформаторных пунктов, которые находятся в зоне нашей оперативной ответственности. И мы уже сегодня можем прогнозировать, что выручка компании в этом году у нас превысит 274 миллиарда рублей", – отметил Маковский.По статистике, приведенной генеральным директором, по сравнению с 2023 годом на треть сократилось количество отключений, средняя длительность перерывов электроснабжения с 2018 года снизилась на 30%. Объем инвестиционной программы составил порядка 57 миллиардов рублей — вдвое больше, чем в 2018 году.Также руководитель компании напомнил о таком факторе аварийности, как огневое воздействие со стороны ВСУ на энергообъекты в приграничных регионах. По информации Маковского, всего за 2024 год зафиксировано более 2,5 тысяч таких инцидентов. Однако технологические повреждения оперативно ликвидируются. В частности, в Курской области работает Группировка быстрого развертывания "Россети Центр" – специальная команда профессионалов, выполняющая свою работу, в том числе, и под огнем противника.Маковский отметил комплексный подход энергетиков при подготовке к зимнему сезону."Мы всегда очень ответственно подходим к планированию, прохождению зимнего периода и готовимся к аномалиям. Мы формируем карту рисков. В этом году зима только началась, а 21-23 ноября 17 субъектов Российской Федерации из 20, где работает компания, одновременно были подвержены двум штормовым фронтам. Мы справились", – сообщил Маковский РИА Новости.Значительную роль в этом, по его словам, играют современные центры по управлению сетями в региональных филиалах компании. Построенные с использованием отечественных цифровых технологий, они позволяют в реальном времени управлять всеми уровнями распределительных электросетей, обеспечивая высокую надежность и скорость реагирования на внештатные ситуации.

https://ria.ru/20241218/den_energetika-1917370803.html

https://realty.ria.ru/20241023/minenergo-1979563796.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, пао «россети центр», энергоснабжение