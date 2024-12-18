https://ria.ru/20241218/liniya-1989968448.html
В Кремле оценили помощь ИИ при обработке вопросов к прямой линии Путина
В Кремле оценили помощь ИИ при обработке вопросов к прямой линии Путина - РИА Новости, 18.12.2024
В Кремле оценили помощь ИИ при обработке вопросов к прямой линии Путина
Помощь искусственного интеллекта в ходе подготовки к прямой линии президента РФ Владимира Путина переоценить невозможно, это помогает системному пониманию... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:48:00+03:00
2024-12-18T17:48:00+03:00
2024-12-18T18:06:00+03:00
общество
технологии
прямая линия с владимиром путиным — 2024
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Помощь искусственного интеллекта в ходе подготовки к прямой линии президента РФ Владимира Путина переоценить невозможно, это помогает системному пониманию потребностей людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Для системного понимания всех потребностей людей по возрастным группам, по географии нашей страны, это, конечно, переоценить невозможно. Это шикарный инструмент", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".Так он высказался о применении возможностей русскоязычной нейросети GigaChat от Сбера в ходе подготовки к прямой линии. Пресс-секретарь президента отметил, что если работа по обучению ИИ будет продолжена, это будет бесценный инструмент.
https://ria.ru/20241217/putin-1989772464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, прямая линия с владимиром путиным — 2024, дмитрий песков
Общество, Технологии, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Дмитрий Песков
В Кремле оценили помощь ИИ при обработке вопросов к прямой линии Путина
Песков: ИИ позволяет кратно сократить время на обработку вопросов к прямой линии
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Помощь искусственного интеллекта в ходе подготовки к прямой линии президента РФ Владимира Путина переоценить невозможно, это помогает системному пониманию потребностей людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для системного понимания всех потребностей людей по возрастным группам, по географии нашей страны, это, конечно, переоценить невозможно. Это шикарный инструмент", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
Так он высказался о применении возможностей русскоязычной нейросети GigaChat от Сбера в ходе подготовки к прямой линии. Пресс-секретарь президента отметил, что если работа по обучению ИИ будет продолжена, это будет бесценный инструмент.