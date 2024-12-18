https://ria.ru/20241218/liniya-1989968448.html

В Кремле оценили помощь ИИ при обработке вопросов к прямой линии Путина

В Кремле оценили помощь ИИ при обработке вопросов к прямой линии Путина - РИА Новости, 18.12.2024

В Кремле оценили помощь ИИ при обработке вопросов к прямой линии Путина

Помощь искусственного интеллекта в ходе подготовки к прямой линии президента РФ Владимира Путина переоценить невозможно, это помогает системному пониманию... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:48:00+03:00

2024-12-18T17:48:00+03:00

2024-12-18T18:06:00+03:00

общество

технологии

прямая линия с владимиром путиным — 2024

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Помощь искусственного интеллекта в ходе подготовки к прямой линии президента РФ Владимира Путина переоценить невозможно, это помогает системному пониманию потребностей людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Для системного понимания всех потребностей людей по возрастным группам, по географии нашей страны, это, конечно, переоценить невозможно. Это шикарный инструмент", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".Так он высказался о применении возможностей русскоязычной нейросети GigaChat от Сбера в ходе подготовки к прямой линии. Пресс-секретарь президента отметил, что если работа по обучению ИИ будет продолжена, это будет бесценный инструмент.

https://ria.ru/20241217/putin-1989772464.html

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2024

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, технологии, прямая линия с владимиром путиным — 2024, дмитрий песков