Число обращений на прямую линию Путина превысило полтора миллиона
Число обращений на прямую линию Путина 19 декабря превысило 1,5 миллиона
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами
Президент России Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Количество обращений на прямую линию с президентом Владимиром Путиным превысило полтора миллиона, следует из статистики, приведенной в эфире телеканала "Россия 24".
Всего на утро среды к прямой линии поступило 1 539 761 обращение. Чаще всего россияне задают вопрос по телефону — почти 832 тысячи звонков в кол-центр — и через СМС — более 373 тысяч сообщений. Через сайт приняли 96 363 обращения, 40 008 — через официальное мобильное приложение. Также россияне обращаются через социальные сети — 198 162 запроса.
В топе актуальных тем: жилье, коммунальные услуги, вопросы внутренней и внешней политики, медицинские услуги.
Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир в полдень 19 декабря по московскому времени. Оставить вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в подготовке участвует искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.