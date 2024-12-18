https://ria.ru/20241218/liniya-1989859759.html

Число обращений на прямую линию Путина превысило полтора миллиона

Число обращений на прямую линию Путина превысило полтора миллиона - РИА Новости, 18.12.2024

Число обращений на прямую линию Путина превысило полтора миллиона

Количество обращений на прямую линию с президентом Владимиром Путиным превысило полтора миллиона, следует из статистики, приведенной в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T11:13:00+03:00

2024-12-18T11:13:00+03:00

2024-12-18T12:31:00+03:00

общество

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Количество обращений на прямую линию с президентом Владимиром Путиным превысило полтора миллиона, следует из статистики, приведенной в эфире телеканала "Россия 24". Всего на утро среды к прямой линии поступило 1 539 761 обращение. Чаще всего россияне задают вопрос по телефону — почти 832 тысячи звонков в кол-центр — и через СМС — более 373 тысяч сообщений. Через сайт приняли 96 363 обращения, 40 008 — через официальное мобильное приложение. Также россияне обращаются через социальные сети — 198 162 запроса.В топе актуальных тем: жилье, коммунальные услуги, вопросы внутренней и внешней политики, медицинские услуги. Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир в полдень 19 декабря по московскому времени. Оставить вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в подготовке участвует искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.

https://ria.ru/20241213/voprosy-1989142914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024