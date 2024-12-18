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Число обращений на прямую линию Путина превысило полтора миллиона - РИА Новости, 18.12.2024
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11:13 18.12.2024 (обновлено: 12:31 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/liniya-1989859759.html
Число обращений на прямую линию Путина превысило полтора миллиона
Число обращений на прямую линию Путина превысило полтора миллиона - РИА Новости, 18.12.2024
Число обращений на прямую линию Путина превысило полтора миллиона
Количество обращений на прямую линию с президентом Владимиром Путиным превысило полтора миллиона, следует из статистики, приведенной в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:13:00+03:00
2024-12-18T12:31:00+03:00
общество
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Количество обращений на прямую линию с президентом Владимиром Путиным превысило полтора миллиона, следует из статистики, приведенной в эфире телеканала "Россия 24". Всего на утро среды к прямой линии поступило 1 539 761 обращение. Чаще всего россияне задают вопрос по телефону — почти 832 тысячи звонков в кол-центр — и через СМС — более 373 тысяч сообщений. Через сайт приняли 96 363 обращения, 40 008 — через официальное мобильное приложение. Также россияне обращаются через социальные сети — 198 162 запроса.В топе актуальных тем: жилье, коммунальные услуги, вопросы внутренней и внешней политики, медицинские услуги. Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир в полдень 19 декабря по московскому времени. Оставить вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в подготовке участвует искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.
https://ria.ru/20241213/voprosy-1989142914.html
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РИА Новости
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Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Общество, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Число обращений на прямую линию Путина превысило полтора миллиона

Число обращений на прямую линию Путина 19 декабря превысило 1,5 миллиона

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами
Президент России Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Количество обращений на прямую линию с президентом Владимиром Путиным превысило полтора миллиона, следует из статистики, приведенной в эфире телеканала "Россия 24".
Всего на утро среды к прямой линии поступило 1 539 761 обращение. Чаще всего россияне задают вопрос по телефону — почти 832 тысячи звонков в кол-центр — и через СМС — более 373 тысяч сообщений. Через сайт приняли 96 363 обращения, 40 008 — через официальное мобильное приложение. Также россияне обращаются через социальные сети — 198 162 запроса.
В топе актуальных тем: жилье, коммунальные услуги, вопросы внутренней и внешней политики, медицинские услуги.
Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир в полдень 19 декабря по московскому времени. Оставить вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения. Впервые в подготовке участвует искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.
Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Названы самые популярные способы отправить вопрос для прямой линии Путина
13 декабря, 19:56
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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