Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Иордании
Лавров и глава МИД Иордании обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Иордании Айман ас-Сафади обсудили по телефону ситуацию в Сирии, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.
"Семнадцатого декабря по инициативе иорданской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Аймана ас-Сафади, который проинформировал о деятельности Лиги арабских государств по итогам недавних министерских встреч в Аммане в связи с ситуацией в Сирии и вокруг неё", - говорится в сообщении.
Как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, глава МИД Иордании высоко оценил близость позиций государств арабского мира и Российской Федерации, выступающей в пользу скорейшей нормализации обстановки в Сирии на основе обеспечения законных прав всех без исключения сирийцев, безусловного уважения суверенитета, территориальной целостности и единства САР.
"Министры акцентировали необходимость срочного запуска общенационального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил Сирии в соответствии с базовыми принципами политического урегулирования, закрепленными в резолюции Совета Безопасности ООН 2254", - сообщили в МИД РФ.
"В связи с этим подчеркнута необходимость ускорения реализации плана Спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена по созыву в ближайшее время встречи всех сирийских сторон с участием представителей ключевых региональных и внерегиональных государств, способных оказать позитивное воздействие на организацию и продвижение процесса национального примирения, незамедлительное решение гуманитарных проблем населения и создание условий для достойного возвращения сирийских беженцев на родину", - заключается в сообщении.
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