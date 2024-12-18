https://ria.ru/20241218/lavrov-1989955247.html

Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Иордании

Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Иордании - РИА Новости, 18.12.2024

Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Иордании

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Иордании Айман ас-Сафади обсудили по телефону ситуацию в Сирии, соответствующее сообщение опубликовано... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T16:59:00+03:00

2024-12-18T16:59:00+03:00

2024-12-18T17:06:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Иордании Айман ас-Сафади обсудили по телефону ситуацию в Сирии, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ. "Семнадцатого декабря по инициативе иорданской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Аймана ас-Сафади, который проинформировал о деятельности Лиги арабских государств по итогам недавних министерских встреч в Аммане в связи с ситуацией в Сирии и вокруг неё", - говорится в сообщении. Как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, глава МИД Иордании высоко оценил близость позиций государств арабского мира и Российской Федерации, выступающей в пользу скорейшей нормализации обстановки в Сирии на основе обеспечения законных прав всех без исключения сирийцев, безусловного уважения суверенитета, территориальной целостности и единства САР. "Министры акцентировали необходимость срочного запуска общенационального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил Сирии в соответствии с базовыми принципами политического урегулирования, закрепленными в резолюции Совета Безопасности ООН 2254", - сообщили в МИД РФ. "В связи с этим подчеркнута необходимость ускорения реализации плана Спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена по созыву в ближайшее время встречи всех сирийских сторон с участием представителей ключевых региональных и внерегиональных государств, способных оказать позитивное воздействие на организацию и продвижение процесса национального примирения, незамедлительное решение гуманитарных проблем населения и создание условий для достойного возвращения сирийских беженцев на родину", - заключается в сообщении.

https://ria.ru/20241218/sirija-1989918690.html

https://ria.ru/20241217/zakharova-1989695399.html

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