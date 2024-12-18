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Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Иордании - РИА Новости, 18.12.2024
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16:59 18.12.2024 (обновлено: 17:06 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/lavrov-1989955247.html
Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Иордании
Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Иордании - РИА Новости, 18.12.2024
Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Иордании
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Иордании Айман ас-Сафади обсудили по телефону ситуацию в Сирии, соответствующее сообщение опубликовано... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:59:00+03:00
2024-12-18T17:06:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Иордании Айман ас-Сафади обсудили по телефону ситуацию в Сирии, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ. "Семнадцатого декабря по инициативе иорданской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Аймана ас-Сафади, который проинформировал о деятельности Лиги арабских государств по итогам недавних министерских встреч в Аммане в связи с ситуацией в Сирии и вокруг неё", - говорится в сообщении. Как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, глава МИД Иордании высоко оценил близость позиций государств арабского мира и Российской Федерации, выступающей в пользу скорейшей нормализации обстановки в Сирии на основе обеспечения законных прав всех без исключения сирийцев, безусловного уважения суверенитета, территориальной целостности и единства САР. "Министры акцентировали необходимость срочного запуска общенационального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил Сирии в соответствии с базовыми принципами политического урегулирования, закрепленными в резолюции Совета Безопасности ООН 2254", - сообщили в МИД РФ. "В связи с этим подчеркнута необходимость ускорения реализации плана Спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена по созыву в ближайшее время встречи всех сирийских сторон с участием представителей ключевых региональных и внерегиональных государств, способных оказать позитивное воздействие на организацию и продвижение процесса национального примирения, незамедлительное решение гуманитарных проблем населения и создание условий для достойного возвращения сирийских беженцев на родину", - заключается в сообщении.
https://ria.ru/20241218/sirija-1989918690.html
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в мире, сирия, россия, иордания, сергей лавров, айман ас-сафади, гейр педерсен, оон, лига арабских государств, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Россия, Иордания, Сергей Лавров, Айман ас-Сафади, Гейр Педерсен, ООН, Лига арабских государств, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Иордании

Лавров и глава МИД Иордании обсудили по телефону ситуацию в Сирии

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Иордании Айман ас-Сафади обсудили по телефону ситуацию в Сирии, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.
"Семнадцатого декабря по инициативе иорданской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Аймана ас-Сафади, который проинформировал о деятельности Лиги арабских государств по итогам недавних министерских встреч в Аммане в связи с ситуацией в Сирии и вокруг неё", - говорится в сообщении.
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Как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, глава МИД Иордании высоко оценил близость позиций государств арабского мира и Российской Федерации, выступающей в пользу скорейшей нормализации обстановки в Сирии на основе обеспечения законных прав всех без исключения сирийцев, безусловного уважения суверенитета, территориальной целостности и единства САР.
"Министры акцентировали необходимость срочного запуска общенационального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил Сирии в соответствии с базовыми принципами политического урегулирования, закрепленными в резолюции Совета Безопасности ООН 2254", - сообщили в МИД РФ.
"В связи с этим подчеркнута необходимость ускорения реализации плана Спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена по созыву в ближайшее время встречи всех сирийских сторон с участием представителей ключевых региональных и внерегиональных государств, способных оказать позитивное воздействие на организацию и продвижение процесса национального примирения, незамедлительное решение гуманитарных проблем населения и создание условий для достойного возвращения сирийских беженцев на родину", - заключается в сообщении.
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В миреСирияРоссияИорданияСергей ЛавровАйман ас-СафадиГейр ПедерсенООНЛига арабских государствОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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